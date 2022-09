Komerční centrum Platinium Brno má nového majitele

Brno, 18. září 2022 - Fond Prémiové nemovitosti pořídil do svého portfolia doposud největší nemovitost, komerční centrum Platinium Brno. Moderní komerční budova s tržním oceněním okolo 650 milionů Kč generuje díky stabilním bankovním, finančním a obchodním nájemcům roční výnosy přes 40 milionů Kč.

Platinium se nachází v atraktivní městské části Brno-Žabovřesky s rychlou dostupností do centra města. Mezi klíčové nájemníky patří například společnosti Gardner Denver, Cyrrus, ČSOB pobočka banky, Generali, Gemini oční klinika nebo Commerzbank. Fond Prémiové nemovitosti získal budovu koncem srpna od skupiny RSBC. Komerční objekt je čtvrtou akvizicí fondu od jeho založení v roce 2020. Šestipatrová budova třídy A má pronajímatelnou plochu přes 8 500 m2, má zastřešené parkoviště pro 58 automobilů a vjezd do podzemního podlaží s garážemi pro 165 stání.

„Se čtvrtým přírůstkem do nemovitostního portfolia se fond rozkročil mezi dvě stabilní výnosové komerční nemovitosti. Platinium Brno jsme získali ve výborné kondici, obsazené kvalitními nájemci. Společně s výrobně‑logistickým areálem Reda budou obě nemovitosti generovat do fondu silný a pravidelný hotovostní tok,“ řekl Miloš Filip, ředitel společnosti Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV. Fond Prémiové nemovitosti plánuje novou nemovitost držet dlouhodobě s ohledem na to, že jde o zajímavou výnosovou a stabilní část realitního trhu s dobrým potenciálem růstu tržní hodnoty.

„Budovu Platinium skupina RSBC pořídila do svého portfolia v roce 2020. Za rok intenzivní asset manažerské práce se podařilo udržet a prodloužit významné nájemní smlouvy, což umožnilo ve vhodný okamžik nemovitost prodat,“ řekla Jana Zbortková, tisková mluvčí skupiny RSBC.

Tržní hodnota nemovitostí v portfoliu fondu dosahuje po dokončení nejnovější transakce objem 1,3 mld. Kč. Fond se akvizicí Platinium Brno dostává k cílenému poměru 70:30 komerčních a residenčních nemovitostí. Portfolio fondu aktuálně doplňuje developerský rezidenční projekt ve vynikající rezidenční lokalitě ve Vršovicích v Praze se 40 bytovými jednotkami určenými k prodeji a další bytový nájemní dům v centru Prahy. Od svého založení v r. 2020 fond zhodnotil majetek investorů o 24,4 %. Od začátku roku do července 2022 je fond o 5,9 % výše.