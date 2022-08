Brněnské ABB se bude podílet na prvním globálním systému dopravy a skladování CO2

Brno, 4. srpna 2022 – Brněnské ABB se bude podílet na prvním globálním systému dopravy a skladování oxidu uhličitého. V rámci projektu, který je určen pro průmysl z celé Evropy, se plánuje uložení více než pěti milionů tun CO 2 ročně – pro životní prostředí je to totéž, jako by po silnicích každý rok jezdilo o milion vozidel méně.

“V rámci rostoucí poptávky po našich rozváděčích se stále více uplatňují obory spojené s digitalizací řešení a také s udržitelnou ekonomikou. Těší nás, že součástí unikátního projektu, který má přispět k znatelnému snížení emisí skleníkových plynů v Evropě, budou i brněnské rozváděče. ” uvedl Václav Kovář, ředitel jednotky Rozváděčů vysokého napětí.

Do projektu Northern Lights budou integrována elektrotechnická, automatizační a digitalizační řešení ABB, která umožní dálkový provoz nového terminálu pro zachycování oxidu uhličitého a zajistí optimální účinnost zařízení.

Technologie ABB budou využity jak pro spojení mezi pobřežím a loděmi, tak rovněž pro napájení celého projektu. Pro hlavní elektrický systém bude využit ABB systém řízení energetických procesů, jehož součástí budou také vysokonapěťové a nízkonapěťové rozváděče a transformátory.

Společnost ABB získala zakázku od společnosti Aker Solutions, která je lídrem v oblasti řešení pro udržitelnou energetiku a současně EPC dodavatelem projektu.

Northern Lights, společný podnik společností Equinor, Shell a TotalEnergies, je prvním průmyslovým projektem na zachycování a ukládání oxidu uhličitého, jehož cílem je vytvořit otevřenou a flexibilní infrastrukturu pro bezpečné ukládání CO 2 z průmyslových odvětví v celé Evropě. První fáze projektu má být dokončena v polovině roku 2024 a nabídne kapacitu pro trvalé ukládání až 1,5 milionu tun CO 2 ročně. Ve druhé fázi je ambicí projektu rozšířit tuto kapacitu na více než pět milionů tun oxidu uhličitého ročně.

Součástí dodávky bude také distribuovaný řídicí systém ABB Ability™ System 800xA, který provozovatelům zajistí větší přehled o provozu terminálu Northern Lights - systém bude analyzovat data v reálném čase i historická data a okamžitě zobrazovat metriky zařízení a klíčové ukazatele výkonnosti. Díky tomu budou moci provozovatelé přijímat přesnější rozhodnutí a vyhodnocovat možnosti optimalizace výkonnosti aktiv a procesů.

„Společnost ABB je lídrem na trhu distribuovaných řídicích systémů a zároveň dlouholetým partnerem, který důkladně rozumí našemu podnikání a má zkušenosti jak s projekty na moři, včetně volného moře, tak s podmořskými projekty," uvedla Kristin Glenna, projektová manažerka pro Northern Lights ve společnosti Aker Solutions. „To bylo pro naše rozhodování klíčové. Projekt potřebuje stát na pevných základech – proto jsme potřebovali naše dálkově ovládané provozy svěřit partnerovi s úspěšnými řešeními v oblasti spolehlivosti a optimalizace."

„Schopnost zachycovat a ukládat průmyslové emise CO 2 , kterým v současné době nelze zabránit, má zásadní význam, pokud má svět do roku 2050 dosáhnout nulových emisí s tím, že do roku 2030 je zapotřebí globální kapacita pro zachycení 1,7 miliardy tun CO 2 ," řekl Per Erik Holsten, vedoucí divize ABB Energy Industries v severní Evropě. „Projekt Northern Lights je důležitým počinem nejen proto, že přispívá k obnovení rovnováhy uhlíkového cyklu, ale také díky svému zaměření na inovace. Jsme velmi rádi, že se můžeme podílet na tomto zajímavém projektu, který přispěje k bezpečnější, chytřejší a udržitelnější budoucnosti."

Speciálně postavené lodě budou přepravovat zachycený a zkapalněný CO 2 od producentů do terminálu Northern Lights Øygarden v západním Norsku. Ten bude dálkově ovládán ze zařízení společnosti Equinor v terminálu Sture vzdáleném přibližně 7 km. Na podporu dálkově řízeného provozu vybuduje společnost ABB v terminálu Northern Lights nejmodernější rozšířené operátorské pracoviště, které bude pracovat v tandemu s centrálním dispečinkem ve Sture, přičemž obě pracoviště spolu budou komunikačně zcela propojeny. Tím se nejen minimalizuje doba odezvy, ale také podpoří nepřetržitý dálkový provoz.

Rozsáhlý brněnský závod ABB, který je v provozu již 135 let a zaměstnává téměř 2000 lidí, tvoří sedm samostatných jednotek ve dvou areálech. Patří sem i největší závod na výrobu vysokonapěťových rozváděčů v Evropě.