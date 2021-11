Brněnské ABB významně rozšiřuje výrobu rozváděčů

Město Brno je známé svou bohatou historií, která se však začala psát již tisíce let před vznikem středověkého města. Mezi mnohá pravěká naleziště se řadí i pohřebiště v Brně-Maloměřicích, datované zhruba do období let 380–250 př. Kr., tedy do období, kdy na Moravě sídlili Keltové.