Strojírna Šmeral Brno dokončuje významné projekty nových automatizovaných linek

Brno, 5. října 2022 – Strojírenský podnik Šmeral Brno dokončuje dva významné projekty plně automatizovaných linek pro výrobu plechových dílů. Další projekty zavádějící automatické robotické linky do klientské výroby teprve předního světového dodavatele strojů v brzké době čekají. S realizací moderní robotizované výroby je spojena i řada nových pracovních příležitostí pro mladé talenty. Unikátní řešení specializovaných linek nabízí velký prostor zejména konstruktérům, programátorům a absolventům IT oborů. Nové projekty i nabízené pozice bude společnost prezentovat i na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Tradiční brněnský výrobce kovacích a tvářecích strojů Šmeral Brno dokončuje ve spolupráci s dceřinou společností Elektro Sochor projekty dvou plně automatizovaných linek pro výrobu plechovcových dílců. Nové linky pro tváření za studena poputují k výrobci z oblasti automotive. Před dokončením je také projekt automatické robotické linky pro výrobu ocelových výkovků pro předního světového výrobce zahraní techniky. V další fázi podnik chystá výrobu dalších dvou automatických linek pro předního tuzemského dodavatele automobilového průmyslu. Nové linky pomohou klientům především zrychlit a zefektivnit dosavadní výrobu, a to za využití nejmodernějších technologií.

Realizace nových unikátních linek navíc vytváří nová pracovní místa pro mladé talenty z řad konstruktérů, programátorů či absolventů IT oborů, stejně jako zkušené pracovníky. Ty Šmeral Brno hledá pro rychlejší realizaci nových očekávaných projektů. Strojírna v současné době zaměstnává na 300 pracovníků.

„Naše strojírna je i přes složitou ekonomickou situaci na trhu plně zakázkově vytížena. Před námi tak stojí realizace několika projektů na výrobu moderních linek pro naše klienty, díky kterým můžeme nabídnout nová pracovní místa pro specializované pracovníky. Situaci nám samozřejmě komplikují aktuální ceny vstupních materiálů i energií, prozatím jsme však ve výrobě nemuseli přistoupit k žádným závažným omezením,“ vysvětluje Jiří Zoufalý, generální ředitel společnosti Šmeral Brno.

Strojírny neohrozí ani plánovaná rezidenční výstavba

Tradiční brněnský podnik, který většinu své produkce exportuje na zahraniční trhy, v následujících letech neohrozí ani plánovaná rezidenční výstavba v rozsáhlém areálu bývalých Šmeralových závodů. Areál bývalých Šmeralových závodů, ve kterém se strojírna nachází, čeká v dalších letech postupná proměna. Chystá se zde výstavba rozsáhlého rezidenčního projektu, který přemění chátrající areál na nový funkční prostor v rámci širšího centra Brna a poskytne příjemné a kvalitní bydlení. Průmyslový areál nabídne po dokončení více než 2 500 tisíce bytových jednotek, nová školská zařízení a veškerou občanskou vybavenost, které nyní v místě schází.

Samotnou výrobu a budoucnost strojírny však plánovaný projekt neohrozí, provoz je plánován na další desítky let. „I přes to, že výroba bude muset v budoucnu ustoupit rozvoji města Brna z hlediska životního prostředí, bytové výstavby nebo občanské vybavenosti, bavíme se o kroku, který nás čeká zhruba v horizontu dvaceti až třiceti let. A vzhledem k jedinečnosti výroby Šmeralu je jasné, že jeho činnost bude pokračovat i po této době, byť třeba na jiném místě v rámci nově budovaných průmyslových zón v Brně a okolí,“ dodává Jiří Zoufalý.