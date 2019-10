61. Mezinárodní strojírenský veletrh představuje budoucnost průmyslu

Brno, 7. října 2019 – Šedesátý první ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu návštěvníkům opět ukáže poslední novinky a trendy v oblasti průmyslových technologií. Ve dnech 7. až 11. října 2019 se v Brně představí 1 660 vystavovatelů z několika desítek zemí celého světa.

Navíc se chystá interaktivní výstava zaměřená na digitalizaci průmyslu a řada konferenčních i networkingových akcí. „Správný veletrh ukazuje nové směry, nový design, trendy, vizi budoucnosti. Právě takovým veletrhem MSV je,“ uvádí generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.

„Mezinárodní strojírenský veletrh je každoročně stěžejní veletržní akcí českého průmyslu. Na tom letošním bude mít premiéru společná Česká národní expozice pod značkou Czech Republic: The Country For The Future. Lidé v ní vůbec poprvé v historii na jednom místě najdou služby hned třinácti státních institucí, které podporují tuzemský byznys,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Česká národní expozice bude středobodem pavilonu Z. Hlavní témata letošního MSV Průmysl 4.0 a Digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jsou MPO zvlášť blízká, málokterá země totiž disponuje takovým množstvím schopných lidí jako my. Je třeba to dát vědět světu, což také děláme. Kybernetika a automatizace vše zrychluje a mění dosavadní postupy a zvyky. Zcela nové výzvy pro průmysl, ale i celou ekonomiku a společnost, přináší navíc umělá inteligence. I z toho je patrné, že výzkum, vývoj a praxe mají k sobě čím dál tím blíž, navíc světová konkurence nás nutí daleko rychleji zavádět všechny inovace do reality. Což ostatně ukážeme právě v Brně.“

Záštitu nad 61. ročníkem Mezinárodního strojírenského veletrhu drží opět i Svaz průmyslu a dopravy ČR. Na MSV se budete moci setkat se špičkovými výrobky a technologiemi téměř 50 členských firem Svazu. „Návštěvníci se přesvědčí, že ekonomika i průmysl fungují. Na veletrhu uvidí špičkové výrobky a technologie řady našich členských firem. V Česku už vyrostly světově úspěšné společnosti, které jsou schopny konkurovat globálním technologickým lídrům. Máme tady firmy, které jsou úspěšné na poli umělé inteligence či robotiky. Je třeba tyto příklady ukazovat, aby všichni pochopili, jak lze rychlé technologické změny využít pro další rozvoj a růst,“ uvádí prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Digital Factory jako hlavní téma MSV 2019

Postupující digitalizace ve všech oblastech lidské činnosti přináší stále nové, mnohem vyspělejší a přitom realističtější modely výroby. Názornou a velmi pokročilou ukázkou digitální transformace bude letošní speciální expozice v pavilonu A1 s názvem Digitální továrna 2.0. Zájemci zde poznají principy digitalizace výroby i jednotlivé výrobky, nástroje a řešení prostřednictvím prezentací vystavovatelů. Kvalitu obsahu zaručují už jména hlavních partnerů, kterými jsou společnosti Microsoft a ABB. Spoluorganizátorem expozice je česká společnost 33A+ jako expert na transformativní digitalizaci organizací. Další řešení zaměřená na digitální budoucnost budou prezentována na expozicích vystavovatelů v jednotlivých oborových halách. Doprovodným prvkem expozice Digitální továrna 2.0 bude stejnojmenná konference s podtitulem „Česko jako průmyslová velmoc?“.

Česká národní expozice The Country For The Future

Zvýrazněnou zemí letošního ročníku bude Česká republika. Česko totiž nově svůj ekonomický potenciál prezentuje pod značkou „Czech Republic: The Country For The Future“. Na MSV se tak v pavilonu Z vůbec poprvé pod jednou střechou společně představí třináct státních institucí: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR, Agentura pro podnikání a inovace, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Česká rozvojová agentura, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Technologická agentura ČR, Úřad průmyslového vlastnictví a Strojírenský zkušební ústav. Zájemcům o jejich služby pomohou řadou nástrojů v jednotlivých fázích podnikání – od inovativní myšlenky přes její realizaci až po export technologií do zahraničí. Konzultace profesionálů z jednotlivých agentur doplní doprovodný program expozice s řadou specializovaných seminářů.

Celý svět míří na MSV

Na MSV každý rok míří firmy z nejméně tří desítek zemí a ani letos tomu nebude jinak. „Zájem o účast je tradičně vysoký a stejně jako v minulých letech se zaplní celé výstaviště. Na MSV zůstává největším oborem obrábění a tváření. Výrazný nárůst nových zajímavých firem z České republiky i ze zahraničí registruje veletrh Transport a Logistika,“ říká ředitel MSV Michalis Busios. Z 1 660 vystavovatelů bude polovina zahraničních a lídři světového trhu do Brna přivezou to nejlepší ze své nabídky. Návštěvníci uvidí oficiální expozice Baskicka, Běloruska, Francie, Indie, Itálie, Rakouska, Německa či Tchaj-wanu. Slovensko se letos vrací do pavilonu V, kde pod hlavičkou Slovenské agentury pro rozvoj investic a obchodu SARIO obsazuje 250 m2. Na oficiálním stánku vystavuje 25 slovenských firem a desítky dalších se zúčastní samostatně podle oboru svého působení. Letošní novinkou je oficiální expozice Maďarska – v novodobé historii MSV jde o premiérovou účast na této úrovni. V maďarské oficiální expozici pod hlavičkou CED se představí firmy Bosko-Hidraulika, Dendrit Mentor, Goodwill-Trade, Inno-cast Hungary, Mattor Automatika, Rimóczi és Társa a SkyLine-Computer. Současně s MSV se díky oficiální účasti Číny v gesci čínského ministerstva obchodu odehraje i výstava „China International Machinery Brand Show“. Prezentovat se dále budou Polsko či Rusko.

Obrábění znovu ve velkém stylu

Měřeno počtem vystavovatelů i rozsahem obsazené plochy jsou tradičně nejsilnějším oborem MSV obráběcí a tvářecí stroje, kam patří také nástroje, řídicí systémy a další příslušenství. Obrábění obsadí největší pavilon P, zatímco tváření je vyhrazen pavilon B. Z velkých tradičních vystavovatelů opět nebudou chybět DMG MORI, TAJMAC-ZPS, Kovosvit MAS, Hoffmann Group, ALBA Precision, Renishaw, GÜHRING, AXA CNC stroje, Imexim TS, Misan, O. C. Tech, Yamazaki Mazak, Carl Zeiss, GALIKA AG, Šmeral Brno, SCHUNK Intec, ŽĎAS nebo Alfleth Engineering. Plochu rozšiřují mimo jiné Zimmer Group Slovensko a Technology-support. K letošním novým účastníkům MSV patří třeba společnosti Habilis Steel, Helmer Werkzeugmaschinen, OMOS, SARTORIUS Werkzeuge, VYDONA, G-FIX průmyslová lepidla a aerosoly, INDEX-Werke nebo LINEA. Vystavovat bude i firma CERATIZIT, která patří k lídrům v oboru nástroje pro obrábění.

Novinky ze všech oborů

Tradičně silným oborem MSV zůstávají materiály a komponenty pro strojírenství. Významnými vystavovateli oboru budou společnosti BÖLLHOFF, CLOOS PRAHA, maďarský ISD DUNAFERR, Liberty Ostrava, Valk Welding CZ, Vanad 2000, Yaskawa Czech nebo ZKL Bearings CZ. Dobře obsazen bude obor spojovací materiály s účastí nových firem jako KIPP CZ, TEXIM nebo rumunský ETANSARI GRAFEX. V oboru svařování se očekává silná účast vystavovatelů robotických systémů. Chybět nebudou třeba ARC-H či FRONIUS Česká republika. Obor plasty, pryže a kompozity slibuje účast všech tradičních vystavovatelů jako ARBURG, ENGEL, LUGER, KUBOUŠEK, Mapro, MORETTO, Piovan, ŠMÍD, VACULA, Wittmann Battenfeld CZ a dalších.

Stabilně vysokou účast firem očekává obor elektronika, automatizace a měřicí technika. Z tradičních účastníků oboru elektronika, automatizace a měřicí technika nechybí firmy jako ABB, Carl Zeiss, DEL, FANUC Czech, Hexagon Metrology, KUKA, Mitutoyo, Olympus, PBT Rožnov p. R., Siemens, Stäubli Systems, TM Technik nebo UNIS. Noví vystavovatelé přijedou hlavně s roboty a softwarem pro strojírenství. Patří k nim firmy Agerit, Beckhoff Automation, Conrad Elektronic, DREAMland, Pilz Czech a Space Systems Czech, dále třeba litevská společnost Inovatyviu procesu sprendimai, slovenská BBI Int. nebo polská VS Technology Poland. Po více než deseti letech se na veletrh vrací významné firmy Pragolab a ifm electronic.