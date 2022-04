Projekt Brno INdustrial představuje město od textilu k traktorům

Brno, 26. dubna 2022 – Brněnský industriální svět je rozsáhlé téma, kterému se již třetím rokem věnuje TIC BRNO. V rámci projektu Brno INdustrial mapuje léta rozmachu i pádu průmyslu v Brně, představuje fungující i zaniklé industriální stavby, zkoumá příběhy slavných rodin, a to vše propojuje se současnými kreativními průmysly.

Od textilního se letošní téma přenese také k dalším odvětvím, jako je strojírenství, slévárenský nebo chemický průmysl. Pozornost obrátíme i na mizející areál brněnské Zbrojovky.

„Dnešní Brno by nebylo takové, jaké je, bez své průmyslové historie, která je plná obdivuhodných vzestupů i bolestných pádů. Brno bylo v době průmyslové revoluce jedním z nejsilnějších průmyslových měst v celé Evropě. Objevování průmyslové historie Brna je nejen o slavných událostech a obchodních vítězstvích, přináší řady fascinujících lidských příběhů. Žili zde své životy významné osobnosti, které ovlivnily, v jakém městě žijeme dnes my. Proto je důležité seznamovat veřejnost s lidmi a místy, která hrála důležitou roli při jeho rozmachu. A dělá mi radost, že se nám to daří a zájem o tento program u Brňanů a turistů je velký,” uvádí Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO. Ocenění získal projekt i v řadách odborné veřejnosti, za loňský rok získal cenu v kategorii Turistický produkt v soutěži Velká cena cestovního ruchu.

Projekt Brno INdustrial má několik programových linek, patří mezi ně komentované prohlídky, přednášky s odborníky, publikace nebo propagační předměty. Letos se pozornost projektu obrací také na areál bývalé Zbrojovky Brno. Připravuje se speciální obsah a publikace k tomuto tématu.

Seznamte se s brněnským industriálem s průvodcem i bez něj

Brněnský industriál letos budete moci poznávat hned na 5 pěších trasách a 2 vyhlídkových jízdách minibusem. Na pěší prohlídce Počátky moravského Manchesteru uvidíte mimo jiné sbírku posledních dochovaných textilních strojů v Brně a unikátní art protisový stroj, pravděpodobně jediný funkční přístroj svého druhu v republice.

Trasa Šalinou moravským Manchesterem je kombinací pěší procházky a jízdy tramvají, vede od Esslerovy přádelny přes Cacovický ostrov a Textilku Fritsch & Co. do areálu bývalé Vlněny. Trasa Z prvního Brna až do sladovny vás seznámí se začátky brněnského strojírenského průmyslu a přes textilní průmysl a střípky z historie Zbrojovky se projdeme až k Briessově sladovně. Kde se vyráběly první Kaplanovy turbíny a jak vypadal areál Vaňkovka v době strojírenské, se dozvíte s prohlídkou Od turbíny k parnímu vlaku. Samostatná prohlídka je pak věnována areálu Zbrojovka, kde se kromě zbraní vyráběly také šicí stroje, licenční psací stroje, automobily, traktory, výpočetní technika.

Od června si můžete užít i vyhlídkové jízdy turistickým minibusem. Čeká vás populární trasa Paláce průmyslové aristokracie a zcela nová jízda Dělnické kolonie, které vznikaly z důvodu velké nezaměstnanosti a drahého bydlení v bytech ve 20. letech minulého století.

Samostatně bez potřeby průvodce se můžete projít stezkou Poznejte moravský Manchester nebo naučnou industriální stezkou podél řeky Svitavy. Ta na 11 zastaveních představuje 11 konkrétních průmyslových staveb posvitavské výrobní zóny, jež značí významný kus historie města Brna. Případně si můžete Moravský Manchester zahrát jako poznávací hru.

Ještě hlubší rozměr dodávají projektu přednášky, které pořádá TIC BRNO ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně. Ty se konají zážitkově, přímo v zajímavých industriálních objektech. Více o projektu se dočtete na stránkách brnoindustrial.cz.