Dva studenti z Brna uspěli v Ekonomické olympiádě

Brno, 28. května 2019 - Pavel Králík, student IV. ročníku Obchodní akademie v Brně, se stal vítězem III. ročníku Ekonomické olympiády, největší celostátní soutěže ve znalostech o ekonomii a financích pro středoškoláky v Česku.

Cenu pro vítěze - návštěvu centrály Komerční banky, návštěvu In Business Fora od PwC, voucher na odborné vzdělávací kurzy v hodnotě 8000 Kč od VŠFS a přijetí na vybrané vysoké školy bez přijímacích zkoušek - převzal 23. května v reprezentačních prostorách Kongresového sálu České národní banky, která celonárodní finále soutěže organizované Institutem ekonomického vzdělávání (INEV) spolupořádala.

„Hlavní přínos ekonomické olympiády je to, že mě ta soutěž motivovala k tomu, abych se sám začal o tuto vědu více zajímat, abych si sám začal studovat ekonomickou literaturu. Na soutěži mě jednoznačně nejvíce zaujalo to, že sám viceguvernér ČNB i třeba pedagogové z VŠE souhlasili s tím, že se tohoto projektu zúčastní, a díky jejich přispění je úroveň této soutěže tak vysoká, jak je," uvedl po převzetí ocenění Pavel, který jako součást letošní ceny získal i dva lístky na festival Rock for People od Komerční banky.

Na druhém místě skončil Jan Pytela, student IV. ročníku z Gymnázia Matyáše Lercha v Brně. Jako třetí se umístil Emil Javůrek, student III. ročníku Gymnázia Jana Keplera v Praze.

Ekonomická olympiáda, jako vlajkový projekt INEV, přispívá k rozvíjení znalostí studentů a k jejich lepší orientaci v základních ekonomických a finančních otázkách. Mimo to poskytuje cenný obraz o úrovni ekonomické a finanční gramotnosti středoškoláků napříč celou republikou. Finále soutěže, kterého se zúčastnilo 47 mladých ekonomů a ekonomek, mělo písemnou a ústní část. Po vyhodnocení písemného testu postoupilo 10 studentů s nejvyšším počtem bodů k ústní zkoušce, kde tito super finalisté čelili otázkám odborné poroty. V písemné i ústní části byl kladen důraz na schopnost studentů samostatně ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na základě znalosti ekonomických pojmů a principů.

Zdroj: PROTEXT