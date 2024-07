Přes PayPipes brněnských Purple měsíčně proteče 350 milionů Kč

Brno, 26. července 2024 – Z Brna vzniká globální fintech PayPipes, který obchodníkům z celého světa díky agregaci platebních systémů pomáhá eliminovat rizika výpadků jednotlivých poskytovatelů i zvyšovat zisky díky lepším konverzím.

Technologie, která donedávna sloužila pouze firmám ze skupiny Purple a jejich partnerským subjektům, se nedávno otevřela veřejnosti a fintech plánuje, že měsíční objem transakcí do roka vyroste z aktuálních 350 milionů korun na dvojnásobek. Aktuálně skrze platformu PayPipes probíhá měsíčně přes 35 000 transakcí z různých koutů světa.

Ochrání obchodníka vůči výpadkům i nečekaným změnám podmínek

Poslední krok nákupu, kdy zákazník platí svou objednávku, rozhoduje o úspěchu obchodníka. Pokud je platba neintuitivní, chybí lokálně důvěryhodné platební metody nebo platba z jakýchkoli důvodů selže, obchodník přichází o tržbu a dost často také o zákazníka. Nespolehlivost externích platebních řešení přidělávala svého času problémy také brněnské skupině Purple.



Ačkoliv doma zatím není skupina Purple široce známá, na globálním trhu si vydobyla uznání svými technologiemi pro trading. Z její dílny pochází úspěšná brokerská společnost Purple Trading, která nabízí obchodování s měnovými kurzy a komoditami, nebo edukační a evaluační platforma Fintokei, která dobyla japonský trh a expanduje již i v Evropě.

„Za naši historii se nám opakovaně stalo, že nám poskytovatel platebních služeb své služby z různých důvodů ukončil nebo zásadně změnil podmínky. Migrace na novou platební bránu trvala týdny, což naše podnikání výrazně poškodilo. Velké škody a ztráty navíc samozřejmě může způsobit i prostý výpadek na straně poskytovatele, což se zkrátka stává,“ popisuje David Kašper, spoluzakladatel a CEO Purple Holding.

Proto se v Purple nejdříve v roce 2019 rozhodli kapitálově podpořit a později odkoupit startup, který ideálně doplnil a posílil ekosystém jejich služeb. PayPipes umožňuje obchodníkům, jako jsou e-shopy nebo tržiště, aby si napojili hned několik regulovaných zpracovatelů platebních karet, a tím se zbavili závislosti pouze na jednom z nich. Obchodník si poté může pomocí takzvaného routingu dle vlastního uvážení rozdělovat konkrétní objemy transakcí mezi jednotlivé poskytovatele a optimalizovat tak toky peněz na základě poplatků jednotlivých bran za zprocesování transakce nebo třeba míry úspěšnosti akceptace transakcí.

„Náš systém dává obchodníkům větší kontrolu, flexibilitu a jistotu, že se neuzavře do technologie jednoho zpracovatele karetních transakcí. Pokud pak v budoucnu potřebuje platebního poskytovatele změnit nebo přidat dalšího, zákazník to vůbec nepozná. Benefitem je pak jistě také to, že při nárůstu objemu transakcí má obchodník výrazně lepší pozici při vyjednávání o poplatcích,” říká Ondřej Faldyna, vedoucí PayPipes týmu.

Konverze jako klíč k úspěchu

Jedním z hlavních cílů PayPipes je zvyšovat obchodníkům konverzní poměry, protože právě konverze je jedním z hlavních měřítek úspěchu každého obchodníka. Schopnost přetavit návštěvníka webu v zákazníka závisí nejen na rychlosti a uživatelské přívětivosti nabízených platebních metod, ale také na tom, jak relevantní je paleta nabízených platebních metod pro zákazníka v dané oblasti. Různé platební metody jsou totiž různě oblíbené napříč jednotlivými trhy, kde obchodníci působí, a liší se i jejich spolehlivost při placení z různých zemí či bank.

„Zvládáme i takzvané kaskádování. V případě, že u jednoho zpracovatele karet transakce z nějakého důvodu neprojde, aktivuje se služba dalšího zpracovatele v pořadí, kde je již transakce často úspěšná, čímž obchodník neztrácí svého platícího klienta, kterému by se příště do platby už nemuselo chtít a raději by šel jinam. To zvyšuje výnosnost pro obchodníka. Mezinárodním obchodníkům navíc zajišťujeme širokou škálu lokálních platebních metod, jako jsou bankovní převody nebo různé místní elektronické peněženky,“ líčí CEO Purple Holding David Kašper.

Vysoké zabezpečení i unifikované API či pluginy

Důležitou výhodou PayPipes pro obchodníka je snadná integrace. E-shopy a tržiště mohou PayPipes snadno napojit díky jednomu unifikovaném API či pluginu. Stačí jediná integrace PayPipes a vše další se již řeší přímo na úrovni PayPipes. V rámci uchování, zpracování i předávání karetních dat jsou navíc dodrženy bezpečnostní standardy PCI DSS.

“Pokud obchodník plánuje mít více platebních poskytovatelů, které chce integrovat pomocí API, dokáže PayPipes ušetřit náklady za integrace a následnou údržbu. Namísto integrace s několika platebními poskytovateli se propojí pouze s platformou PayPipes, která řeší vše ostatní,” říká Ondřej Faldyna, vedoucí PayPipes týmu.

Skupina Purple operuje ve stovce zemí světa a denně provede přes 400 tisíc různých finančních transakcí. Od roku 2007 se skupině Purple podařilo z nuly postavit několik regulovaných brokerů, platební instituci, venture fond s vlastním kapitálem a investicí do více než 20 firem s aktuální valuací přes 20 milionů eur, a skupinu o cca 250 lidech s firmami na mnoha místech po světě.

Foto: archiv PayPipes