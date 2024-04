Houbové obaly z jižní Moravy získaly prestižní ocenění Red Dot

Brno, 15. dubna 2024 - Příběh kluků z Kyjova, kteří se rozhodli zbavit planetu části plastových obalů za pomoci houbového mycelia, pokračuje. Startup Myco ve spolupráci s designérkou Kateřinou Gálovou a grafickým studiem Takuu za jeden ze svých produktů získali prestižní ocenění produktového designu Red Dot.

Myco SafePads jsou papírová kapsle naplněná inovativním materiálem využívajícím růstu mycelia v odpadní surovině – v tomto případě jde konkrétně o piliny. Jedná se tedy o 100% přírodní a přírodně rozložitelné řešení. Ochranné polštářky tlumí nárazy a rozkládají je na větší plochu. Ve spojení s kartonem jde o univerzální obalové řešení Myco 4Pack vhodné i pro sofistikované aplikace. Zabalit lze citlivou elektroniku, křehké lahve nebo i robustní strojní součásti. Používat je lze však i samostatně jako jednoduchý výplňový či fixační prvek. Představují ekologickou alternativu plastových obalových materiálů (polystyren, PUR, PE atd.) a reagují tak na naléhavou potřebu ekologických obalových řešení.

“Vývojem materiálu na bázi mycelia se soustavně zabýváme od roku 2021, nicméně první pokusy probíhaly již 2 roky předtím. Myco SafePads a 4Pack jsou naším nejnovějším produktem, který vzešel z požadavků trhu na ekologické obalové materiály.” vysvětluje David Šohaj Minařík, jeden ze zakladatelů a CEO společnosti.

Ekologické obalové řešení v praxi

Že se jedná o velmi slibný a zajímavý produkt, dokazuje i zpětná vazba od zákazníků. Například společnost CAMEA, která od roku 1995 vyvíjí a vyrábí inteligentní řešení pro dopravu a průmysl, zvolila pro jeden ze svých produktů právě oceňovaný obalový systém. “Doposud jsme pro balení našich vážicích senzorů používali pěnové vycpávky a běžně dostupné krabice. Firma Myco nám poskytla celkové řešení na míru zahrnující fixace z jejich jednotek SafePads a kartonu, robustní kartonové krabice a papírové lepicí pásky. Takto jsme dospěli k několika výhodám: jednoduchá manipulace, čistý design, větší ochrana produktu, a hlavně je teď celé balení z biodegradabilního materiálu. Do budoucna chceme s pomocí firmy Myco zabalit všechny naše výrobky.” popisuje Martin Fučík z oddělení marketingu společnosti CAMEA.

Dobrou zkušenost s myceliem má i firma Počítárna, která nabízí počítače, monitory, telefony a další elektroniku. „Začali jsme ochranné rožky z materiálu Myco používat při balení monitorů a All in One počítačů, které jsou náchylnější na poškození při přepravě,” říká Tomáš Netopil, spoluzakladatel společnosti Počítárna.cz. Množství zásilek poškozených přepravou se jim díky tomuto řešení snížilo o neuvěřitelných 80 procent. „Investice do tohoto inovativního balicího materiálu se nám tak už několikanásobně vrátila. Navíc se nám zvýšila i úspěšnost uznávání reklamací přepravními společnostmi, které mají velmi přísná kritéria a v minulosti nám proto část poškození způsobených přepravou neuznaly. Náklady na opravu či náhradu zboží jsme tak museli hradit v plné výši my,” dodává Netopil.

O řešení mají zájem i obalářské společnosti. Například Servisbal, který už více než třicet let nabízí inovativní způsoby balení, navrhl obalové řešení s použitím Myco 4Pack pro balení hřídelí průmyslových technologií. „Ve spolupráci s firmou Myco jsme navrhli fixační vložku z podhoubí a vlnité lepenky, která šla snadno ohnout a skvěle se tak přizpůsobila neobvyklému tvaru produktu, díky kombinaci těchto materiálů je možné předejít k poškození čepů na konci hřídelí,” popisuje Lukáš Jiří Horčička, ředitel společnosti Servisbal.

Kromě skvělých vlastností srovnatelných s konvenčními balicími materiály nabízí řešení Myco 4Pack ještě jednu zásadní výhodu. Představuje totiž zajímavou příležitost v rámci ESG strategie firem. Umožňuje organizacím snížit ekologickou stopu, šetřit vodu a vyhnout se použití neobnovitelných zdrojů. Kompletace těchto obalů navíc probíhá v sociálním podniku Tomza, což přidává další rozměr v rámci sociální odpovědnosti. „Je to ekologický obalový materiál, jehož výroba je levná a energeticky nenáročná. A jako odpad nijak nezatěžuje přírodu. Firmy, které začaly mycelium využívat, svým zákazníkům, zaměstnancům i investorům jasně ukazují svůj zájem o udržitelné a ohleduplnější podnikání,” podotýká Martin Janča, obchodní ředitel společnosti Myco.

Myceliový materiál nabízí široké možnosti využití

Český biotechnologický startup Myco, který za produkty z lesklokorky a odpadů ze zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu stojí, se svým nápadem, jak snížit nadbytečné používání plastu, dostal až do celosvětového finále soutěže Energy Globe Award, získal ocenění Startup roku v rámci Vodafone Nápad roku 2022 a také 1. místo v kategorii Startup v Generali SME EnterPRIZE 2023. Kromě obalových materiálů Myco vyrábí ekologické difuzéry do auta i domácnosti, nosiče pachových koncentrátů a spolupodílí se například na vývoji ekologické dřevotřísky bez použití formaldehydu či výzkumu využití houbového materiálu pro absorbci olejů při odstraňování znečištění.

Foto: archiv myco.cz