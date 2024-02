Více ženských startupů! JIC startuje program pro vysokoškolačky z Brna

Brno, 31. ledna 2024 - Až do 18. února se mohou zejména studentky magisterských a doktorských oborů brněnských univerzit hlásit do rozvojového programu Empower, který otevírá inovační agentura JIC. S podporou expertek JICu získají potřebné sebevědomí a schopnosti, které jim pomohou uspět se svými znalostmi ve startupovém prostředí. Program je rozdělen do šesti bloků, startuje v kreativním hubu KUMST 7. března a trvá přibližně tři měsíce.

„Když se podíváte na startupy, které v posledních letech získaly nějakou investici, tak mezi zakladateli najdete 12 žen. A asi 350 mužů. To je obrovský nepoměr,“ říká Veronika Chválková, která má v JICu program Empower na starosti a v minulosti se podílela třeba na vzniku brněnské pobočky Impact Hubu. „Chceme dát holkám větší šanci uspět. Víme, že mají vzdělání v oboru i chuť se do něčeho vlastního pustit. My jim poskytneme bezpečný prostor, kde získají podnikatelské základy a také víru v sebe sama,“ doplňuje Chválková.

Každý blok programu bude věnovaný konkrétnímu tématu. Na programu bude třeba hledání osobní vize a definování vlastních talentů a silných stránek, ověření podnikatelského nápadu, techniky pro prezentaci i byznysové vyjednávání. V rámci programu proběhnou workshopy, diskuze s podnikatelkami i skupinové konzultace k podnikatelským nápadům. V průběhu programu i mezi lekcemi budou účastnice pracovat na vlastním nápadu nebo se mohou přidat k někomu, kdo už vlastní nápad má.

K některým tématům také organizátoři zvou hosty, a to samozřejmě hlavně z podnikatelského světa. „Chceme mladé dívky inspirovat a představit jim ženy, kterým se ve světě podnikání podařilo uspět,“ říká Chválková. Pozvání přijala třeba spoluzakladatelka startupu Sygic Travel Barbora Nevosádová, ředitelka firmy IN-EKO Eva Komárková, blogerka a spoluzakladatelka Kvítek v bytě Veronika Ježková, novinářka Klára Kubíčková, lektorka Jana Hřebecká, psycholožka Beáta Holá nebo vědkyně Julie Dobrovolná, jejíž firma Entrant prošla inkubátorem Evropské kosmické agentury. Bloky budou mít různé formy – od workshopu přes přednášky až k mentoringu.

