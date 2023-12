7 vítězů participativního rozpočtu Dáme na vás si rozdělí 34 milionů

Brno, 9. prosince 2023 - Celkem hlasovalo 17 877 lidí! A výsledek? V sedmém ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás se na vítězné pozice probojovalo 7 projektů za celkem 33,8 milionu korun. Město se nyní pustí do jejich realizace, na kterou má tři roky.

Naučná stezka svatého Antoníčka, Postavme novou komunitní saunu v Juliánově, Hřiště na Lesné u ZŠ a MŠ Blažkova, Barevňák 2.0 – Hřiště na Vinohradech, Revitalizace sportovního areálu – Bystrc, Hřiště na malou kopanou, Oprava cyklostezky Žabiny–Komín–Bystrc, to jsou nápady, které letos oslovily Brňany a Brňanky nejvíce.

„Rok co rok se v participativním rozpočtu ukazuje, že každý hlas se počítá. Mezi posledním vítězným projektem a prvním pod čarou byl rozdíl pouhé 4 hlasy a pořadí bylo do poslední chvíle velice napínavé. Věřím, že si tuhle zkušenost lidé odnášejí i do dalších oblastí svého občanského života a že jim Dáme na vás pomáhá v přesvědčení, že ovlivnit své okolí a veřejný život může kdokoliv z nás. Každý projekt, který občané navrhli, má velký smysl. Plno velmi kvalitních projektů skončilo těsně pod čarou a já pevné doufám, že se podaří alespoň některé posunout k realizaci, i když by to nebylo skrze participativní rozpočet,“ uvedl radní pro oblast participace Filip Chvátal.

Na jaře přihlásili lidé 138 projektů (10 z nich bylo vyhodnoceno jako nevhodné k realizaci). Ty nejprve musely získat základní podporu veřejnosti, aby postoupily k posouzení proveditelnosti dotčenými magistrátními odbory, městskými částmi a městskými firmami. Ve finále se jich tak objevilo 56 a právě mezi ně lidé s trvalým pobytem v Brně rozdělovali své kladné i záporné hlasy.

Letos bylo pro participativní rozpočet vyhrazeno 35 milionů korun a jeden projekt se musel vejít do maximálního limitu 5 milionů. S těmito podmínkami se počítá i pro příští rok, nicméně podléhají ještě schválení Radou města Brna. Co se mírně změní, bude proces od podání projektu po finálové hlasování. Vypadne z něj sběr prvotní podpory a proveditelnost tak budou úředníci zkoumat u všech přihlášených nápadů.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage