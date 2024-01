V březnu začne osmý ročník participativního rozpočtu Dáme na vás

Brno, 11. ledna 2024 - O tom, jak je participativní rozpočet Dáme na vás oblíbený, svědčí počet přihlášených projektů za dobu jeho trvání. Celkem jich bylo 960. I v letošním roce mohou lidé přijít se svými nápady na zlepšení života ve městě. Podle dnes schválené výzvy začne další ročník Dáme na vás 1. března 2024.

„Na projekty, které uspějí ve finálovém hlasování, máme vyhrazeno 35 milionů Kč. Podmínkou však je, že částka směrovaná do jedné městské části nepřekročí 10 milionů Kč. Letos je novinkou, že se budou posuzovat všechny přihlášené projekty. Ty už nebudou muset získávat podporu v podobě 300 „líbí se mi“ na webu nebo 50 podpisů od ostatních obyvatel. Na závěr doplním, že náklady na jeden projekt opět nesmí dle zásad participativního rozpočtu překročit 5 milionů Kč,“ přiblížil radní pro oblast participace Filip Chvátal.

Svůj nápad nebo záměr mohou lidé podávat od 1. března do 15. května 2024. Během této doby budou probíhat i veřejná setkání s občany. Do konce září bude magistrát společně s dotčenými městskými částmi a městskými společnostmi posuzovat proveditelnost podaných návrhů. Veřejnosti se prověřené projekty představí během října. O tom, které z nich budou zařazeny do rozpočtu města Brna, rozhodnou Brňané a Brňanky v listopadu.

„Projekt můžete od začátku března podat prostřednictvím webových stránek paro.damenavas.cz nebo osobně u koordinátorek participativního rozpočtu na adrese Husova 3. Na kolegyně se můžete obracet i s dotazy, pokud vás něco zajímá nebo potřebujete poradit. Přeji všem zúčastněným v nadcházejícím ročníku hodně štěstí,“ dodal Filip Chvátal.

Do dnešního dne bylo v rámci participativního rozpočtu Dáme na vás realizováno 44 projektů v celkové ceně 90 milionů Kč.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage