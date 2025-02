Tipy, jak optimálně vyplnit daňové přiznání za rok 2024 v roce 2025

Brno, 14. února 2025 - Máte povinnost podat přiznání k dani z příjmu za rok 2024 v roce 2025? Jaké daňové slevy můžete čerpat? Poradíme, jak správně vyplnit daňové přiznání a nepřipravit se o případný daňový přeplatek.

Musím podat daňové přiznání?

Většině zaměstnanců bez vedlejších příjmů zpracovává roční zúčtování daní zaměstnavatel. Všem ostatním s podáním daňového přiznání pomůže tento návod. Daňové přiznání má pro běžnou nepodnikající fyzickou osobu jen dvě stránky, do kterých se s trochou nadsázky vypisují jen dva údaje (hrubý příjem a již sražená záloha na daň), které naleznete na POZP vystavené zaměstnavatelem (Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2024).

"Není to žádná věda a vyplnění celého formuláře Vám nezabere více než 10 minut. Daňové přiznání můžete podat elektronicky přes portál mojedane.cz. Nepotřebujete datovou schránku ani elektronický podpis, stačí Vám Bankovní Identita,“ říká finanční analytik Petr Jermář z banky.cz.

Kdo podává daňové přiznání

Daňové přiznání musí podat každý, kdo měl v předchozím roce zdanitelné příjmy přesahující 50 000 Kč (pokud nebyly daněny srážkovou daní) a komu zaměstnavatel neprovede roční zúčtování daní. To se týká například lidí se souběžným zaměstnáním, podnikatelů, pronajímatelů, osob s příjmy ze zahraničí či kapitálového majetku nebo těch, kteří musí platit solidární daň. Výjimkou jsou zaměstnanci s vedlejšími příjmy do 20 000 Kč ročně (např. z pronájmu), u nichž vše řeší zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování.

Kdo nepodává daňové přiznání

Daňové přiznání nepodávají osoby bez zdanitelných příjmů, tedy ty, kteří pobírají rodičovskou, mateřskou, nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti, sociální dávky nebo důchod (pokud starobní důchod nepřesáhne 680 400 Kč ročně). Brigády na DPP (do 10 500 Kč měsíčně, od roku 2025 do 11 500 Kč) a DPČ (do 4 000 Kč měsíčně, od roku 2025 do 4 500 Kč) daněné srážkovou daní také není třeba uvádět. Ovšem pokud si například studenti nebo maminky na rodičovské nevyčerpají daňové slevy, mohou podat přiznání dobrovolně, aby získali vrácení daňového přeplatku.

Lhůty pro podání daňového přiznání

Do 31/3/2025 je třeba FÚ předložit daňové přiznání za rok 2024 a v případě nedoplatku i zaplatit daň. Podáváte-li daňové přiznání elektronicky přes portál mojedane.cz, prodlužuje se lhůta o 1 měsíc do 30/4/2025. Necháte-li se zastupovat daňovým poradcem, pak se termín pro podání přiznání (a placení daňového nedoplatku) posouvá na 30/6/2025. FÚ obvykle toleruje zpoždění do 5 dnů, ale spoléhat na to nelze. Odpuštění penále není nárokové. Lepší je vždy podávat daňové přiznání včas.

Kam se podává daňové přiznání

Daňové přiznání se podává místně příslušnému finančnímu úřadu (dle bydliště). Daň se platí na účet krajského FÚ vedeného u centrální banky. Předčíslí účtu bude vždy 721 (značí daň z příjmu FO) a kód banky 0710 (ČNB).

Finanční úřad pro hlavní město Prahu 721-77628031/0710

Finanční úřad pro Středočeský kraj 721-77628111/0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj 721-77627231/0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj 721-77627311/0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj 721-77629341/0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj 721-77621411/0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj 721-77628461/0710

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 721-77626511/0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj 721-77622561/0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina 721-67626681/0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 721-77628621/0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj 721-47623811/0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 721-77621761/0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj 721-47620661/0710

Sazba daně z příjmu

Základní sazba daně je 15 %. Příjmy nad 1 582 812 Kč (pro rok 2024) se daní vyšší sazbou 23 %.

Daňové slevy

„Každý poplatník má nárok na základní slevu 30 840 Kč, bez ohledu na počet odpracovaných měsíců. Pokud jste slevu během roku nevyužili (např. kvůli nepodepsání „růžovky“ u zaměstnavatele), lze ji získat zpětně přes daňové přiznání. Díky této slevě neplatíte daň z příjmu až do ročního výdělku 205 600 Kč, i přesto ale můžete mít povinnost podat přiznání,“ upřesňuje Petr Jermář.

Sleva na manželku/manžela (24 840 Kč)

Slevu lze uplatnit, pokud měl druhý z manželů v roce 2024 příjmy pod 68 000 Kč a pečoval o dítě do 3 let. Platí i pro registrované partnery, ale ne pro druhy. Pokud manželství trvalo jen část roku, sleva se krátí. U ZTP/P se zvyšuje na 49 680 Kč.

Do příjmů se počítají mzda, důchody, nemocenská či mateřská, ale ne rodičovská nebo sociální dávky. Od roku 2024 lze tuto slevu uplatnit pouze rodiči pečujícími o dítě do 3 let.

Sleva na studenta byla od roku 2024 zrušena

Nárok měl do roku 2023 student studující na státem uznané škole do 26 let věku (u prezenčního doktorského studia do 28 let). V případě studia pouze po část roku činil nárok na slevu 335 Kč za každý odstudovaný měsíc. Od roku 2024 se sleva na studenta ruší – loni tak byla poslední možnost tuto slevu využít.

Sleva na děti (15 204 Kč - 27 840 Kč)

První dítě 15 204, druhé dítě 22 320 Kč, třetí a každé další dítě 27 840 Kč. Slevu můžete uplatnit na vyživované děti žijící ve společné domácnosti do 26 let věku dítěte, pokud dítě studuje. Děti musí být vlastní, osvojené, v náhradní péči či druhého z manželů. Naopak není nárok na děti druhů. Nevyčerpáte-li celou slevu na dani za děti, máte nárok na doplatek nevyčerpané části (tzv. daňový bonus), pokud Vaše příjmy činily min. šestinásobek minimální mzdy za rok 2024 (113 400 Kč). Sleva za umístění dítěte ve školce byla od roku 2024 zrušena

Sleva na invaliditu (2 520 Kč - 16 140 Kč)

Za přiznaný invalidní důchod 1. a 2. stupně činí sleva 2 520 Kč, za 3. stupeň 5 040 Kč, držitelé průkazu ZTP/P 16 140 Kč. Při přiznání/zániku důchodu/ZTP/P v průběhu roku Vám náleží poměrná část slevy (nárok máte za každý měsíc, na jehož počátku jste podmínky splňovali).

Snížení daňového základu

Mimo slev na dani výše je možné si snížit i daňový základ, ze kterého se počítá výsledná daňová povinnost. Reálná úspora na dani bude rovna 15% z částky, o kterou jste snížili základ daně.

Úroky z úvěrů na bydlení (až 150 000 – 300 000 Kč)

Daňový základ lze snížit o úroky z hypotéky a úvěru ze stavebního spoření. U pozemku je podmínkou zahájení výstavby do 4 let.

Úvěry sjednané do 2020: odpočet až 300 000 Kč.

Úvěry od 2021: odpočet max. 150 000 Kč.

Podmínky: nemovitost musíte vlastnit, užívat k bydlení (svému či rodiny) a být účastníkem úvěru. Banka zašle potvrzení o zaplacených úrocích do konce ledna 2025.

Penzijní spoření, životní pojištění, DIP (až 48 000 Kč)

Lze odečíst částky zaplacené nad 20 400 Kč (státem podporovaná hranice), a to až do 48 000 Kč. Tento limit je společný pro penzijní spoření, životní pojištění a Dlouhodobý investiční produkt (DIP). Potvrzení o zaplacených příspěvcích vám fond zašle do konce ledna 2025.

Odborové příspěvky (až 3 000 Kč)

Daňový základ je možné snížit až o 3 000 Kč zaplacených na členských příspěvcích odborovým organizacím.

Dary

Max. 15 % základu daně, min. 2% základu daně nebo 1 000 Kč. Je možné odečíst hodnoty darů vybraným fyzickým a právnickým osobám (obvykle školská/zdravotnická zařízení a útulky), darování krve (3 000 Kč/odběr) a orgánů/odběr krvetvorných buněk (20 000 Kč/orgán/odběr).

Další vzdělávání (až 10 000 Kč)

Odečítá se částka vynaložená na úhradu odborné zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pro zdravotně postižené se částka navyšuje na 13-15 000 Kč (dle výše postižení).

Jaké daňové slevy uplatnit nelze?

V rámci daňového přiznání & ročního zúčtování daní nelze nikterak uplatnit již zaplacenou srážkovou daň z úroků u spoření (spořicí účet, termínovaný vklad atd.). Jedinou výjimkou jsou nedaněné úroky ze zahraničí (při doložení daňového domicilu zahraniční bance).

