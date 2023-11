Brno podpoří volnočasové aktivity dětí částkou 4 000 korun

Brno, 16. listopadu 2023 - Se souhlasem brněnských radních začíná první ročník projektu Rodičovské vouchery. Ty budou podporovat volnočasové aktivity brněnských dětí. Během roku budou moci rodiče využít 4 000 korun ve formě kreditů na uhrazení části nákladů za kroužky, které jsou organizovány ve školním roce, prázdninové tábory nebo školy v přírodě. Vše půjde vyřešit online v novém modulu Brno iD.

Velkou novinkou v rámci rodinné politiky jsou Rodičovské vouchery, které bude možné čerpat pro příští kalendářní rok. „Projekt spouštíme již dnes, aby se rodiče mohli v klidu připravit a zorientovat v novém systému podpory zaměřeném na volný čas jejich dětí,“ naznačila primátorka města Brna Markéta Vaňková a doplnila: „Rodičovské vouchery jsou určeny hlavně rodinám, které si nemůžou dovolit svým dětem zaplatit volnočasové kroužky. Rodinné rozpočty bývají často napjaté a organizované trávení volného času patří mezi položky, z nichž jde slevit rychle. Chtěli bychom, aby se děti mohly věnovat aktivitám, které je baví a naplňují, proto je pro první ročník projektu vyčleněno 100 milionů korun z rozpočtu.“

Rodičovské vouchery se budou týkat dětí ve věku 6 až 18 let a za své děti si o ně budou žádat jejich zákonní zástupci. Následně město Brno rozhodne o poskytnutí daru ve formu voucheru. Podmínkou je trvalé bydliště v Brně a české občanství. „Fakticky to znamená, že si rodiče za dítě na portále Brno iD zažádají o voucher a po splnění všech podmínek budou na účet dítěte připsány kredity ve výši 4 000. Tyto kredity mohou být následně převedeny na organizaci zapojenou do projektu a Brno kredity poté proplatí na bankovní účet. V tuto chvíli se jedná o cirka 800 organizací, které v Brně pořádají volnočasové aktivity pro děti,“ uvedl radní pro oblast prorodinné politiky Filip Chvátal.

Rodičovskými vouchery nebude možné hradit celou částku za daný volnočasový program. „Minimální míra spolufinancování rodiči byla nastavena na 20 % částky, ale konkrétní parametry si nastavují přímo organizace, a to mezi 20 a 80 % ceny. Následně zbývající část bude hrazena prostřednictvím kreditů z Brno iD,“ nastínila radní pro oblast školství Irena Matonohová.

Dneska už najdou Brňané a Brňanky nový modul na webu Brno iD a překvapením nejsou jenom Rodičovské vouchery, ale celý nový vizuál webu. „Kromě nutné spoluúčasti rodičů je další podmínkou pro využití Rodičovských voucherů roční čistý příjem rodiny, a to maximálně ve výši 750 tisíc korun. Toto rodič dokládá podle výpočtu přímo při žádosti potvrzením čestného prohlášení. Chtěli bychom, aby se příspěvky dostaly do co nejvíce rodin s nižšími příjmy, které si opravdu programy pro volný čas dětí nemůžou dovolit. Z letos schváleného objemu peněz dokážeme podpořit až 25 000 dětí,“ vysvětlil náměstek primátorky města Brna Jaroslav Suchý

Celý projekt je navržen tak, aby minimalizoval administrativní zátěž pro všechny účastníky – rodiče, volnočasové organizace i město. Organizacím, které se do projektu připojí, bude v e-shopu městských služeb Brno iD vytvořen účet k administraci pořádaných volnočasových aktivit, akceptaci převáděných kreditů, eventuelně jejich odmítnutí. Částka bude následně vyplácena hromadně v měsíci, který následuje po začátku kroužku, za všechny nahlášené děti. Rodiče si při uplatnění kreditů vyberou organizaci, kam dítě chodí, a vyplní: název kroužku, datum začátku, cenu, výši kreditu a další údaje dle pokynů. Může do nich patřit variabilní symbol, pomocí kterého následně organizace spáruje platby z voucheru s doplatkem rodiče. Následně odešle nabídku kreditů. Tu musí organizace přijmout v aplikaci, čímž se kredit uplatní a do měsíce jej město proplatí.

K poskytnutí daru bude docházet na základě darovací smlouvy, která bude podepsána elektronicky. Tento typ řešení se již používá například při dotaci na program Šalinkarta. Kredity z prvního ročníku lze využít na kroužky začínající od 1. ledna 2024. Akce potrvá do 30. listopadu 2024.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage