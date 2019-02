Kraj vypíše nové výběrové řízení na leteckou linku z Brna do Mnichova

Brno, 19. února 2019 – Rada Jihomoravského kraje na svém nejbližším zasedání projedná ukončení smlouvy se společností BMI regional, která zabezpečovala leteckou linku z Brna do Mnichova. V pondělí 18. Února to uvedl hejtman Bohumil Šimek.

„Jedním z důvodů ukončení smlouvy je zrušení 20 letů po sobě v měsíci, což očekáváme v pátek. Pokud to tak bude, tak krajská rada na svém jednání 25. února přijme usnesení o ukončení smlouvy a hned vyhlásí výběrové řízení v závazku veřejné služby na linku Brno – Mnichov. Potom je lhůta šedesáti dnů na zveřejnění tohoto oznámení a možnosti přihlášení leteckých dopravců. Určitý zájem leteckých společností jsem již zaznamenal, takže jsem v tomto lehkým optimistou,“ řekl hejtman.

„Když půjde vše dobře a přihlásí se dopravce splňující podmínky, tak od září by se mohlo v této lince pokračovat opět v závazku veřejné služby. Takto jsme dosud financovali to, co bylo odlétáno. Dá se to přirovnat k vlakové dopravě, kde to co si objednáme na železnici, tak to zaplatíme. Do té doby bude, bohužel, Brno bez leteckého spojení do Mnichova, ale doufáme, že se nám podaří tuto linku opět obnovit. Na jednání o dalších pravidelných linkách z Brna tato skutečnost nebude mít žádný vliv,“ podotknul Šimek.

Jak dodal, vyčíslení ztráty bude provedeno následně, podle něj půjde o částku do maximálně dvou milionů korun, kterou by kraj po společnosti BMI regional zpětně vymáhal.

Linka Brno-Mnichov začala létat v roce 2015, v závazku veřejné služby pak od 21. května 2018 a počty spojů se rozšířily na dva denně v každém směru od pondělí do pátku, v neděli jeden pár spojů. Spoj do Mnichova využívalo zhruba 2200 lidí měsíčně. Za rok 2018 Jihomoravský kraj zaplatil za provozování linky Brno-Mnichov-Brno letecké společnosti BMI regional necelých 22 milionů korun.