Většina nových kanceláří v Brně je obsazena ještě před dokončením

Brno, 14. prosince 2017 – Brněnský kancelářský trh roste a v minulém roce zde bylo dokončeno více moderních kancelářských ploch než v Praze. V důsledku setrvale vysoké poptávky firem po relokaci do nových prostor však míra neobsazenosti kanceláří v moravské metropoli již třetím rokem klesá. Letos dosáhla rekordně nízké úrovně 9,7 %.

Brněnský trh nabízel v polovině roku 2017 přes 547 000 m2 moderních kancelářských prostor. K růstu této hodnoty velmi přispěla stavební aktivita roku 2016, kdy bylo v Brně dokončeno více nových kancelářských prostor než v Praze, přes 43 000 m2. I když v letošním roce takový přírůstek očekáván není, ve výstavbě je aktuálně několik projektů, jejichž dokončení je plánováno v roce následujícím a rok 2018 tak opět nabídne relativně velký nárůst nabídky moderních prostor.

V souvislosti s tím je však třeba upozornit na to, že očekávaný růst ekonomiky, který samozřejmě podporuje developerský apetit, působí rovněž pozitivně na firemní expanze a relokace do nových, modernějších prostor. „Firmám se v období rostoucí ekonomiky vyplatí relokace do nových prostor, kterých jsou schopny dosahovat, i za pomoci rozmanitých pobídek developerů, za srovnatelných nákladů jako ve starších kancelářských budovách“ říká Radek Procházka, Managing Partner poradenské společnost Prochazka & Partners. Proto je třeba počítat s tím, že většina projektů bude při svém dokončení již z větší části pronajata, firemní poptávka je totiž v posledních letech poměrně stabilní a drží se přibližně na ročním průměru 50 000 m2. Průměrná cena za pronájem moderních kanceláří typu A se v současné době pohybuje mezi 11-13 Euro za m2.

Neobsazenost kanceláří v Brně již třetím rokem klesá a podle sdružení RRF dosáhla v minulém pololetí rekordně nízké úrovně 9,70 %. Míru neobsazenosti je však třeba sledovat i vzhledem k velikosti daného trhu. Zatímco v Brně je aktuálně k dispozici asi 53 000 m2 volných kancelářských ploch, v Praze, kde sice neobsazenost dosahuje podobné úrovně, je reálně k dispozici více než pětinásobek této plochy. Velké pronájmy klientům jako jsou IBM, Honeywell nebo Kiwi.com pak dokáží na trhu velikosti Brna plochu dostupných moderních kancelářských prostor skokově výrazně snížit.

„Pokud firmy chtějí zajistit dobré podmínky nájmu a nízké akviziční podmínky musejí se vzhledem k velké poptávce tomuto tématu začít věnovat s dostatečným předstihem. Nabídka nejkvalitnějších kancelářských prostor na brněnském kancelářském trhu je totiž omezená a nejlepší plochy v nových projektech mizí z trhu dlouho před jejich dokončením“, dodává Radek Procházka.