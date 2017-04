Osm tipů pro ženy, jak si vyjednat lepší plat

Brno, 17. dubna 2017 – V otázce zmenšování rozdílů v platech mezi ženami a muži je do velké míry potřebná větší asertivita a povědomí žen o možnosti vyjednávání. Ženy vydělávají méně než muži téměř po celém světě, ale překonání těchto rozdílů v mnohých případech není nemožné.

„Ženy v současnosti dokáží dosáhnout na vyšší platové ohodnocení, pokud budou asertivnější a nebudou-li se bát vyjednávat se zaměstnavatelem ohledně zvýšení platu,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz. A jaké jsou tipy a rady pro ženy, které si chtějí vyjednat lepší platové ohodnocení?

1. Udělejte si průzkum a poznejte svoji tržní hodnotu

S pracovními pozicemi je to jako na realitním trhu s nemovitostmi. Mají svou tržní hodnotu a nejlepším způsobem, jak jí zjistit, je porovnat si plat na dostupných online platových portálech – jedním z nich jsou i Platy.cz. Základní údaj o hodnotě pozice v dané zemi je bezplatný, pokud si ovšem chcete zjistit detailní informace, kde jsou i platová pásma, region a finanční i nefinanční benefity spojené s danou pozicí, je možné zakoupit si detailní platovou analýzu v hodnotě 99 Kč. Dalším zdrojem informací jsou různé personální agentury anebo headhunteři.

2. Spočítejte si, jak jste pro firmu cenná

Každý nový zaměstnanec je pro firmu posila a přináší do firmy svoji přidanou hodnotu. Zamyslete se a přesně si vypočítejte, co všechno umíte firmě nabídnout a jak ji reálně můžete pomoci dosáhnout stanovených cílů prostřednictvím svých znalostí a zručnosti. Plat je oboustranná dohoda, pokud mi společnost nabídne místo, znamená to, že jsem pro ni nejlepší možný kandidát. Buďte si vědomi svých silných, ale také i slabých stránek.

3. Buďte více náročná při výběru práce

Platové ohodnocení na pozicích se liší i podle odvětví, regionu a velikosti firmy. Běžné pozice jako účetní, office manažer nebo marketingový pracovník, stejně i jiné specializované pozice, jsou zpravidla lépe platově ohodnocené v silných odvětvích jako IT, farmaceutický průmysl, energetika, telekomunikace, elektrotechnika a podobně. Více vyděláte i ve velkých společnostech se zahraničním vlastníkem a platy jsou též vyšší ve větších městech.

4. Neprozrazujte na pohovoru výši svého současného platu

Na pohovoru neprozrazujte váš plat v předcházejícím zaměstnání s odůvodněním, že to nepovažujete za potřebné, jelikož to byla jiná pozice, jiný region, jiná situace a podobně. Informováním personalisty o výši platu se dostáváte do nevýhodného postavení, protože personalista se bude orientovat podle vašeho předcházejícího platu a ne podle aktuální tržní hodnoty dané pozice.

5. Diskutujte o platu

Mnoho žen se bojí otevřít téma platu, protože mají strach z negativní odezvy, kterou s sebou toto téma nese. Zároveň se obávají toho, že budou vnímané ve špatném světle. Zde si je třeba uvědomit, že už nejste teenager, který má strach z reakce rodičů a několika minut nepohodlí, a toto vyjednávání vám může v konečném důsledku přinést peníze v hodnotě dovolené. Navíc myslete na to, že muži vyjednávají běžně a suverénněji.

6. Mějte představu o tom, kolik chcete

Nemusíte akceptovat hned první nabídku. Mějte v hlavě jasnou představu o tom, jaká je vaše nejnižší možná akceptovatelná suma a jaká je mzda, se kterou budete spokojená; a nebojte se ji vyslovit. Zaměstnavatel má též platový rozsah (budget) na danou pozici, proto se snažte najít dohodu, která bude přijatelná pro obě strany. Vyjednejte co nejvyšší možný základní nebo fixní plat, nezávisle od nabízených finančních a nefinančních benefitů. Právě z tohoto platu se odvozuje jádro odvodů do zdravotní a sociální pojišťovny, což má následně přímý vliv na výši sociálních dávek a váš budoucí důchod.

7. Vyžádejte si relevantní název pozice

Prostuduje si důkladně pracovní náplň daného pracovního místa a nebojte se požádat o úpravu pracovní pozice na relevantnější úroveň. Pokud máte několikaletou praxi, nestyďte se požádat o slovíčko Senior v názvu své pozice. Myslete na budoucnost. Dobře znějící pojmenování pracovní pozice vám může pomoci v životopisu i v další kariéře. Stejně tak zareagujte, pokud vám zaměstnavatel neustále přidává nové zodpovědnosti. Nikdo nechce náročnější úlohy bez protihodnoty.

8. Snažte se omezit a delegovat neplacenou práci

Na pracující ženy obvykle čeká doma takzvaná „druhá šichta“, a to péče o děti a příbuzné a práce v domácnosti. Ženy vykonávají výrazně větší objem neplacené práce než muži. Snažte se dohodnout v domácnosti pravidla a rozložit zdroje. Eliminujte neplacenou práci i prostřednictvím cenově dostupné výpomoci v domácnosti (například Domelie.cz) a získaný čas věnujte sobě a svému osobnímu rozvoji.

Public relations Oblékám inteligentní ženy Říká paní Irena Šikulová, oděvní výtvarnice a módní návrhářka. Dokonalý rukopis, nadčasový design, snové barvy, inspirující detaily, to jsou modely nesoucí chráněnou značku IN-SPIRACE, kterou založila v roce 2003. Její motto zní: „Chceš-li poznat člověka, podívej se na jeho práci". Celý článek...