Stará osada se má stát živým srdcem Židenic s velkorysým náměstím
Brno, 15. června 2026 - Vítězný návrh urbanistické soutěže ukazuje dlouhodobou vizi, jak se může Stará osada postupně proměnit z dopravně zatíženého přestupního uzlu v živé, bezpečné a dobře fungující centrum Židenic s náměstím, tržnicí, parkem a kvalitními veřejnými prostory.
Řešení od ateliéru schwerpunkt, které se stane podkladem koncepční urbanistické studie další transformace území, vybrala na konci května porota urbanistické soutěže organizované Kanceláří architekta města Brna. Výsledky dnes na svém zasedání projednala Rada města Brna.
„Stará osada je důležitým přestupním uzlem nejen pro celé své okolí, svým významem přesahuje i hranice města Brna. Velmi proto vítám iniciativu vedoucí k její postupné proměně – aby se zde cítili dobře místní i ti, co zde jen procházejí, projíždějí či přestupují,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. „Vize vítězného týmu přichází s návrhem změnit dopravně silně zasaženou lokalitu na náměstí, které plynule přechází v tržnici a park. Z bariéry rušných ulic Svatoplukova a Gajdošova by se mohla stát nová městská třída. Brno tak může získat živý, ale bezpečný prostor lemovaný stromořadími i významnými městskými budovami,“ dodala.
Podle vítězného ateliéru schwerpunkt má Stará osada svůj vlastní charakter a jeho návrh na tuto zvláštní identitu cíleně navazuje, rozvíjí ji i posiluje. Území leží mezi původní městskou blokovou zástavbou a panelovým sídlištěm, ale nepatří jednoznačně ani k jednomu z nich. Navržené budovy tak mají různou výšku, aby přirozeně propojovaly své okolí. Na důležitých místech, například před školou nebo radnicí, vzniknou příjemné veřejné prostory, kde se lidé mohou zastavit, potkávat a trávit čas.
„Ocenili jsme zejména schopnost vybraného návrhu vytvořit funkční městské prostředí spojené s očekávaným rozvojem lokality i městské části. Vidíme v něm potenciál pro postupný vznik a rozvoj kvalitního a živého města. Má komplexní urbanistickou kvalitu a přichází s čitelnou koncepcí nového centra Židenic, kulturního, společenského i každodenního, založenou na velkorysém veřejném prostoru náměstí. K realizovatelnosti přispívá i logická etapizace, zejména možnost začít ještě před dokončením blízkých částí velkého městského okruhu,“ řekl radní pro územní plánování a člen soutěžní poroty Petr Bořecký.
„Židenice jsou ambiciózní a rostoucí městská část. Dlouhodobě zde však chybí náměstí, které by propojilo jednotlivé historické části i Novou Zbrojovku. Je to první urbanistická soutěž, která se tímto územím zabývá a řeší jeho budoucí podobu po dokončení vinohradského tunelu. Z dnešní ulice Gajdošovy by se měla stát městská třída s obchodním parterem a tramvají. Vítězný návrh skvěle pracuje s návazností na stávající strukturu zástavby, umožňuje etapizaci ve vztahu k soukromým investicím, poskytuje městské části prostor pro doplnění občanské vybavenosti, například knihovny, společenského sálu nebo obecního bydlení, a zároveň řeší rozvoj zeleně v celém území. Zachovává původní dominanty a respektuje jeho historický vývoj. Jsem přesvědčen, že jde o nejlepší volbu pro budoucnost Židenic,“ doplňuje starosta městské části Brno-Židenice a člen soutěžní poroty Petr Kunc.
Zájemci o budoucnost Staré osady si budou moci prohlédnout vítězný i všechny další soutěžní návrhy na výstavě, která v příštích měsících naváže na zveřejnění výsledků.
„Účelem soutěže bylo nalézt a ocenit nejvhodnější řešení a na jeho základě vybrat vhodného zhotovitele koncepční urbanistické studie. Tento dokument se pak stane podkladem dlouhodobé transformace Staré osady v sebevědomé a dobře fungující srdce Židenic,“ uzavírá ředitel Kanceláře architekta města Brna Jan Tesárek, který byl rovněž členem odborné poroty.
Zdroj a foto: TIS MMB
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...