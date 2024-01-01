Starou osadu pomůže změnit urbanistická soutěž
Brno, 31. ledna 2026 - Brno hledá jasnou vizi pro širší území Staré osady. Urbanistická soutěž má prověřit, jak z dnešního nepřehledného přestupního uzlu obklopeného ulicemi s vysokým provozem vytvořit plnohodnotný městský prostor. Vedení města ve středu schválilo podmínky soutěže a její zadání, dnes došlo k jejímu oficiálnímu vyhlášení. Organizátorem je Kancelář architekta města Brna.
„Stará osada patří k nejdůležitějším dopravním uzlům Brna, její podoba tomu ale dnes spíše neodpovídá. Spolu s městskou částí jsme se proto rozhodli využít příležitosti připravované dostavby velkého městského okruhu, kdy by především tunel pod Vinohrady měl odvést většinu dnešní automobilové zátěže. Prostřednictvím urbanistické soutěže organizované Kanceláří architekta města Brna se tak chceme systematicky zamyslet nad budoucností místa – jak by mělo území Staré osady fungovat a vypadat. Cílem je získat jasnou urbanistickou a dopravní koncepci lokality a zároveň vybrat zpracovatele koncepční studie, která se stane důležitým podkladem pro další rozvoj i případné změny územního plánu,“ uvedl Petr Bořecký, radní města Brna pro oblast územního plánování.
„Dnešní městská část Brno-Židenice vznikla ze dvou historických obcí – Židenic a Juliánova – nemáme proto žádné „naše“ náměstí. Tato soutěž nám teď ale může odpovědět i na to, zda by takový prostor měl vzniknout právě na Staré osadě,“ doplňuje Petr Kunc, starosta městské části Brno-Židenice. A dodává: „Podporujeme dopravu pěší, cyklistickou i tu veřejnou hromadnou, tomu by proto mělo odpovídat i budoucí řešení celého území. Podstatné je pro nás propojení se židenickým nádražím a navazujícími trasami směrem do nitra Židenic či do našich lesoparků. A v neposlední řadě bychom rádi ulici Gajdošova, která se v 80. letech stala dopravní stokou, pro budoucí generace přetvořili v hodnotnou městskou třídu.“
Celé v soutěži řešené území je poměrně rozsáhlé a zahrnuje několik klíčových částí. Od severní části, oblasti začínající křižovatkou ulic Svatoplukova a Rokytova, přes centrální území Staré osady s přilehlými veřejnými prostranstvími, obchodním centrem a částí sídliště. Pokračuje po ulici Gajdošova až ke křižovatce s Táborskou, a to včetně veřejných prostranství u kostela sv. Cyrila a Metoděje a budovy úřadu městské části.
Vzhledem k významu Staré osady pro Brňany i Brňanky se vedení města rozhodlo veřejnost oslovit prostřednictvím již vyzkoušeného systému městských anket. „V průběhu října a listopadu minulého roku se nám podařilo získat přes 600 odpovědí, a to i se stovkami konkrétních komentářů, které společně přinášejí vhled do toho, jak lidé tuto část města vnímají a co by si přáli změnit. Mám radost, že výsledky rovnou poslouží a týmy, které se do soutěže přihlásí, je mohou přímo promítnout do svých návrhů,“ uzavírá radní pro participaci Petr Bořecký.
Soutěž je anonymní a otevřená všem kvalifikovaným zájemcům. Návrh musí být odevzdán nejpozději do 30. dubna 2026 do 15 hodin. Výsledky budou známy letos v létě, následně je plánována výstava soutěžních návrhů.
