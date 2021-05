Návrh nového územního plánu Brna zveřejněn!

Brno, 18. května 2021 - V pátek 14. května byl zveřejněn upravený návrh nového územního plánu. Jeho připomínkování je možné do úterý 29. června. Pro veřejnost jsou připravena dvě opakovaná veřejná projednání ve dnech 21. a 22. června na brněnském výstavišti. Začátek bude vždy v 15 hodin.

Dokument bude vydán ve druhé polovině roku 2022. Brno dostane nový územní plán po více než šestadvaceti letech. Veškeré informace k návrhu jsou uvedeny na úředních deskách magistrátu města a městských částí a na Portálu územního plánování města Brna (upmb.brno.cz).

„Celkem dorazilo k návrhu přes 8 tisíc podání, což je 36 tisíc požadavků na úpravy. Těmito požadavky jsme se téměř rok intenzivně zabývali, a to ve spolupráci s určeným zastupitelem a týmem kanceláře architekta města. U každého podnětu jsme museli vyhodnotit, zda je možné ho zapracovat, či nikoliv. Vždy jsme přitom hledali nejlepší řešení pro Brno,“ upřesnila vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB Pavla Pannová.

Před rokem představili zástupci města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna a Kanceláře architekta města Brna návrh nového územního plánu. Na základě uplatněných připomínek a námitek, stanovisek dotčených orgánů a připomínek městských částí byl návrh nového územního plánu upraven.

„Jednotlivé námitky a připomínky jsme v souladu se stavebním zákonem dlouhé měsíce projednávali s městskými částmi, zástupci veřejnosti i občanskými spolky. Jednali jsme také s odborníky na modrozelenou infrastrukturu a cyklodopravu, mimo jiné s Ústavem výzkumu globální změny klimatu, zástupci vysokých škol, občanských spolků a neziskových organizací, které požadovaly větší důraz na zeleň a ekologická řešení. Velkou pozornost jsme věnovali jednáním se zástupci veřejnosti a spolky, která se vedla nad rámec obvyklého projednání. Výsledný dokument je samozřejmě kompromisem všech zájmů v území a orgánu státní správy. Jsem přesvědčen, že po dlouhých jednáních jsme našli dohodu a město bude mít moderní a koncepční rozvojový dokument,“ řekl radní města Brna Filip Chvátal.

Na základě loňského projednávání vykrystalizovalo také sedm nejvíce diskutovaných témat. „Mezi horkými tématy nového územního plánu byla zeleň, zahrádky, cyklodoprava, adaptace města na změny klimatu, protipovodňová opatření, výška zástavby nebo dopravní propojení městských částí. Ke všem jsme uspořádali kulaté stoly, projednali je v pracovních skupinách a zapracovali do návrhu. U některých jednání to jiskřilo, ale mělo to smysl. Upravený návrh je teď o poznání kvalitnější,“ uvedl ředitel KAM Michal Sedláček.

Stávající územní plán Brna je z roku 1994 a neodpovídá potřebám současného města. Na novém územním plánu se pracuje už dlouhých osmnáct let. V roce 2018 pověřilo město jeho zpracováním kancelář městského architekta. „Nový územní plán přinese potřebný rozvoj města. Bude to injekce, která Brno postaví na nohy. Nabídne nové plochy pro výstavbu bytů, zlepšení dopravy, nastaví nové limity pro ochranu zeleně, jasně vymezí výšku budov nebo umožní proměnu chátrajících průmyslových areálů v širším centru města,“ dodal Sedláček.

Na rozdíl od loňského veřejného projednání se letošní opakované veřejné projednání zaměří na upravené části návrhu, návrh tak bude projednáván v rozsahu měněných částí. Projeví se v něm také změny vycházející z rozhodnutí zastupitelů Jihomoravského kraje. Po opakovaném veřejném projednání bude opět následovat proces vypořádání námitek a připomínek. Upravený návrh bude předložen ke schválení zastupitelům města Brna. Nový územní plán bude vydán do konce roku 2022, kdy končí platnost stávajícího územního plánu.

Zdroj a foto: KAM