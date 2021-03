Výstava o návrhu nového územního plánu Brna je nyní online

Brno, 29. března 2021 – Jak nový územní plán pomůže rozvoji Brna? Jak klíčový dokument řeší zeleň, vnitrobloky, cyklostezky, novou zástavbu nebo výšku budov? A jak ho vidí politik, developer, ředitel ekologické nadace nebo městský architekt? Nejen tato témata shrnuje aktuální výstava s názvem 381 346 územních plánovačů, kterou připravila Kancelář architekta města Brna (KAM). Teď ji můžete navštívit online na webu brněnského Urban centra urbancentrum.brno.cz.

„Brno má nejstarší územní plán v republice, který platí už přes šestadvacet let, důsledky toho pociťujeme všichni. Je proto důležité, aby veřejnost věděla, co nový územní plán řeší a co městu přinese. Nový plán nabídne například nové plochy pro stavbu bytů, podpoří výstavbu čtvrtí v bývalých průmyslových areálech v širším centru města, nastaví limity pro zeleň, vnitrobloky nebo jasně určí, jak mohou být budovy v různých lokalitách vysoké,“ řekl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Územní plán se týká každého obyvatele města. Také proto má výstava název 381 346 územních plánovačů, číslo totiž odkazuje na aktuální počet obyvatel Brna. Snahou tvůrců nového územního plánu je představit a prodiskutovat s veřejností návrh územního plánu i další kroky vedoucí k jeho dokončení v roce 2022. Výstava ukazuje celkem devět horkých témat, která nejvíce rezonovala při veřejném projednání návrhu v loňském roce. Shrnuje, kdo je kdo v přípravě nového územního plánu, i kroky, které povedou k jeho dokončení v roce 2022. Součástí je také seriál šesti videí, která odpovídají na nejčastější otázky.

„Výstavu jsme zahájili už v říjnu loňského roku, ale kvůli nouzovému stavu byla pro veřejnost otevřena necelý týden. Rozhodli jsme se proto převést obsah do virtuálního prostoru, aby se s hlavními tématy mohl seznámit opravdu každý. Počítáme s tím, že výstavu znovu otevřeme, jakmile to situace dovolí,“ dodal Sedláček.

Část výstavy mohou lidé navštívit i přímo v ulicích, a to ve dvou brněnských tramvajích. Ty jezdí na různých linkách od prosince. Novější model tramvaje 13T Porsche je věnován novému územnímu plánu. Starší typ T3 naopak polepem připomíná rok 1994, kdy začal platit stávající územní plán. Město a kancelář městského architekta aktuálně pracují na vypořádání námitek a připomínek a úpravě návrhu k opakovanému veřejnému projednání, které bude letos v červnu.

Zdroj a foto: KAM

