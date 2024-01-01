Známe nejlepší gastronomické podniky v Brně a na jižní Moravě
Brno, 21. října 2025 - Slavnostní vyhlášení nového ročníku Gourmet přineslo 17. října přehled toho nejlepšího, co lze jíst a pít v moravské metropoli i napříč Jihomoravským krajem. Brožura Gourmet Brno spatřila světlo světa podeváté, Gourmet Jižní Morava se vydává posedmé. Letos se do průvodců zařadilo 67 podniků v Brně a 58 podniků v regionu jižní Morava.
Průvodci Gourmet Brno a Gourmet Jižní Morava představují výběr gastronomických provozů, které uspěly v hodnocení odborníků. Ti se inkognito vydali hodnotit podniky na základě nominací ze strany gastro-nadšenců, odborných pracovníků i široké veřejnosti. Brněnskou nominační komisi letos poprvé doplnili také zástupci vítězných podniků loňského ročníku, kteří nejlépe znají tamní prostředí i svou konkurenci. Dle výsledků nezávislých hodnocení byly sestaveny užší výběry restaurací, bister, kaváren, cukráren, barů, pivovarů a vináren prezentované v průvodcích.
„Každý rok vidíme, jak značka Gourmet Brno posiluje a téma gastronomie rezonuje i v našich zahraničních kampaních. Letos jsme opět překonali rekord v počtu nominovaných i zařazených podniků. Brno je gastronomickou mekkou a průvodce Gourmet Brno může být vodítkem, jak zamířit za tím nejlepším, co tohle město nabízí. Mezi podniky se objevují brněnské stálice, ale každoročně přibývají i nová místa, která si alespoň po roce svého fungování získají srdce návštěvníků, “ říká Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.
Gourmet pomáhá objevovat místa, kde se snoubí poctivá práce, výborná kuchyně a jedinečná atmosféra. Lidé v průvodcích najdou prověřené tipy, které je přivedou za skvělou gastronomií někdy i na nečekaných místech. Zatímco Gourmet Brno 2025 obsahuje 67 podniků výhradně z Brna, Gourmet Jižní Morava 2025 zahrnuje celkem 58 podniků napříč jižní Moravou od Boskovic po Znojmo.
„Dlouhodobě pozorujeme, že gastronomie je jedním z hlavních tahounů turistického ruchu. Na jižní Moravě se navíc daří rozjíždět výborné podniky i v oblastech, které nejsou na hlavních turistických trasách, což pomáhá přinášet pozornost na nová místa. Hodnotitelé jihomoravských podniků se shodují, že je překvapila kvalita a úroveň, která i na moravském venkově drží krok s globálními gastronomickými trendy,“ uvádí ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava Martina Grůzová.
Dokládá to například Pavel Švestka z Asociace kuchařů a cukrářů ČR. „Nejvíce mě překvapila pestrost – v relativně malém regionu se dá najít špičková moderní gastronomie, podniky zaměřené na lokální suroviny i klasické venkovské hospody, které si drží autenticitu. Oceňuji hlavně odvahu některých kuchařů a restaurací kombinovat tradiční moravské chutě s moderními technikami,“ popisuje hodnotitel Švestka, který posuzoval podniky v kategorii restaurace pro Gourmet Jižní Morava.
Vybrané lahůdky, výborné pití a nápadité jídlo provázelo přímo i vyhlašování Gourmet 2025 v pátek 17. října. Odborná veřejnost a zapojené podniky se setkali na jednom místě a mohli jako první seznámit s letošním seznamem doporučovaných gastronomických cílů a s vítězi v jednotlivých kategorií.
Nejlepší brněnské podniky zastupuje mezi restauracemi a bistry v cenové hladině nad 600 Kč Pavillon Steak House, v cenové hladině pod 600 Kč pak Zaza. Nejlepší cukrárnou je letos Mlsná holka, mezi kavárnami vyhrál Kafe Friedrich, vítězem pivnic je na dobré cestě, první mezi bary se umístila stálice Super Panda Circus a nejlepší vinárnou se stal podnik Klára Bára Wine Café. Sedmá kategorie „s sebou” zůstala pro svou různorodost bez hodnocení.
Nejlepší restaurací na jižní Moravě byl vyhlášen Chateau Petit v Hlohovci, nejlépe hodnoceným bistrem se i v letošním roce stala Panelka Luleč. Nejlepším pivovarem byla zvolena Frankies Chmelotéka v Břeclavi a mezi kavárnami se vrátil na výsluní Dvorek Bořetice. Mezi vinaři obhájilo své čelní postavení Vinařství Válka z Nosislavi a nejlepší malou gastrozastávkou je Průjezd 32 ve Veverských Knínicích.Top tipem mimo zavedené kategorie zůstává Restaurant Essens v Hraničním zámečku v Hlohovci.
Průvodce Gourmet Brno 2025 a Gourmet Jižní Morava 2025 si mohou zájemci prolistovat na webových stránkách gourmetbrno.cz a gourmetjiznimorava.cz, nebo jej naleznou v zařazených podnicích či v informačních centrech. Brožury jsou k dispozici zdarma a kromě češtiny jsou dostupné také v angličtině a němčině.
Oba průvodci stejně jako v předešlých ročnících vynikají svébytným vizuálním zpracováním. Gourmet Jižní Morava se nese v duchu cyklistiky, která je vedle gastronomie dalším důležitým motivem turistického ruchu na jižní Moravě. Fotograf Roman Franc zachytil autentické lidi a jejich cyklostroje, jaké lze potkat při toulkách po jihomoravských cyklostezkách.
Naopak Gourmet Brno s sebou letos přináší estetiku plnou symbolů a skrytých významů. Motiv brněnského průvodce tradičně připravil fotograf KIVA. „Fotografie letošního Gourmet Brno vyprávějí příběh radosti z gastronomie – z každodenních rituálů, z objevování nových chutí i z návratů do oblíbených podniků. Hrají si s fantazií diváka a dávají možnost se na chvíli ponořit do imaginace, ve které ranní kávu vychutnáváte s vůní japonské sakury, pivnice jsou gejzírem radosti a bary loďkou na večerní hladině Brněnského moře. Každá fotografie zachycuje okamžik, kdy se jídlo a atmosféra mění v zážitek,” přiblížil myšlenku vizuálu fotograf KIVA. Grafický design obou průvodců zajistila grafička Barbara Zemčík.
Zdroj a foto: TIC BRNO
