Od 1. července začal v Brně fungovat centralizovaný stavební úřad

Brno, 1. července 2024 - V prosinci loňského roku rozhodli brněnští zastupitelé, že se stavební úřady v Brně sloučí do jednoho centrálního úřadu. Reagovali tak na nový stavební zákon, který nabývá účinnosti 1. července 2024. Od tohoto data začne na ulici Orlí 30 fungovat i nový stavební úřad. Na Orlí 30 lidé vyřeší agendu pro všechny městské části kromě Brna-středu. Ačkoliv i toto pracoviště spadá pod centrální stavební úřad, sídlit bude tam, kde doposud, a to na Měnínské 4.

„Důvodů pro vytvoření centrálního stavebního úřadu je více. Jde především o jednotný výklad územního plánu a brněnských stavebních předpisů. Nový stavební zákon výklad územního plánu totiž přenáší výhradně na stavební úřady. Zároveň od tohoto kroku očekáváme větší profesionalizaci a také zastupitelnost zaměstnanců. Jeden velký odbor se zázemím magistrátu se i lépe vyrovná s otázkou digitalizace než 20 menších úřadů při městských částech. Samozřejmě je otázkou, nakolik se nový systém Ministerstva pro místní rozvoj osvědčí v praxi. Děláme ale vše pro to, aby byl přechod na novou agendu co nejméně zatěžující pro Brňany,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Petr Bořecký.

Nový stavební úřad našel své sídlo na Orlí, a to v budově bývalé pošty. O nákupu nemovitostí za 215 milionů rozhodli zastupitelé v květnu letošního roku. Vzhledem k tomu, že i v předchozích letech sloužila budova pro administrativu, nebyly do ní potřeba větší zásahy. Došlo pouze drobným úpravám, jako vymalování místností, položení nových elektrorozvodů a vybavení nábytkem a výpočetní technikou.

Centrální stavební úřad se stane součástí Odboru územního plánování a stavebního řádu. Ten bude mít celkově 203 funkčních míst. V oddělení stavebního úřadu je vyčleněno 150 funkčních míst. Z nich jsou plně obsazeny všechny manažerské a administrativní pozice. Ostatní (stavební referent/ka, technik/čka) jsou zajištěny z 80 %. „Stále probíhají přijímací řízení, kdy se v blízké době dostaneme na 90% obsazenost. Stávající zaměstnanci ze stavebních úřadů městských částí tvoří 72 % z celkového počtu nového úřadu. Co se týče nového pracoviště, v kancelářích je základní vybavení, které budeme během prázdnin doplňovat o další nábytek. Tento týden také proběhne výběr dodavatele referentských elektromobilů, které by měly být dodány nejdříve do konce tohoto roku. Do té doby budou mít kolegové k dispozici pronajatá auta,“ dodal tajemník Magistrátu města Brna Oliver Pospíšil.

Náklady na výše zmíněné úpravy a dodávky elektromobilů odhaduje město na několik milionů Kč. Finální částka bude známa po ukončení všech výběrových řízení.

Spisová rozluka probíhá dle harmonogramu – archiválie jsou převezeny do Archivu města Brna. Uzavřené spisy dočasně zůstanou na městských částech. Spisy, které jsou tzv. živé, budou mít pracovníci nového úřadu v kancelářích již k 1. červenci, aby mohli pokračovat v práci. Nicméně spisová rozluka bude probíhat i na datové bázi. Veškerá neukončená řízení budou v elektronické podobě převáděna na nový stavební úřad v době prvních 14 červencových dní, a to vzhledem k náročnosti objemu dat a následnému propojení se systémem VITA, který slouží pro zpracování podání dle starší legislativy. Dle ní také budou tato řízení, podaná v době do 30. června 2024, vyřízena.

Výpočetní technika (1 notebook a 2 monitory na zaměstnance), kterou mělo dodat Ministerstvo pro místní rozvoj, prozatím nedorazila. Magistrát proto dočasné vybavil kanceláře svou technikou (za 3 miliony Kč), kterou pak nahradí za novou z ministerstva. Investice do této oblasti dosáhly celkově cca 12,7 milionu Kč.

„Pro zaměstnance úřadu připravilo ministerstvo k nové agendě webináře a instruktážní videa. Dostupná byla i základní testovací aplikace, která ale zaměstnancům ve finále moc neukázala. Kolegové tedy proškolení zaměstnanců stavebních úřadů hodnotí jako nedostatečné a nelze očekávat, že by byl ostrý provoz bez potíží. I přes to věříme, že dokážeme přechod na nový stavební zákon a jeho aplikaci zvládnout s minimem dopadů do území a na samotné občany, kterým budeme připraveni poskytnou odbornou pomoc,“ zakončil Petr Bořecký.

Odbor územního plánování a stavebního řádu do své struktury včlení i nynější Odbor územního plánování a rozvoje. Jeho zaměstnanci budou nadále na nynější adrese na Kounicově ulici. Zde také lidé mohou uplatňovat připomínky k novému územnímu plánu.

Úřední hodiny

stavební úřad PO a ST 8–17

podatelna PO 8–17; ÚT 8–14; ST 8–17; ČT 8–14; PÁ 8–13

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage