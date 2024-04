Tiny house DOMECZECH představí „většího bratra“ na Festivalu architektury

Brno, 23. dubna 2024 – Český tiny house DOMECZECH si v posledních letech oblíbili moderně smýšlející chataři nebo majitelé rekreačních areálů. Oběma skupinám vyhovuje jeho jednoduchá instalace, nenáročná údržba a elegantní design spojený se špičkovými materiály. Do rodiny tiny housů nyní přibyl „větší bratr“ DOMECZECHPLUS, který nabídne větší prostor a více světla díky přidanému prosklení. Poprvé ho uvidí návštěvníci Festivalu architektury v Brně.

Tiny house DOMECZECH navrhl Jiří Brosch, který je jedním z průkopníků modulárních staveb u nás. Do projektu otiskl svoji touhu po designově čistém funkčním bydlení v duchu minimalismu. „Představoval jsem si sice malou stavbu, ale s veškerým komfortem, vyrobenou z kvalitních materiálů a promyšlenou do posledního detailu. Vše potřebné se muselo vejít na plochu 15 metrů čtverečních, aniž by se musely dělat kompromisy v pohodlí obyvatel,“ popsal Jiří Brosch.

Nyní se představuje prostorově velkorysejší varianta – DOMECZECHPLUS s rozlohou 21 metrů čtverečních. Přibylo prosklení ve stěně s kuchyňskou linkou nebo vedle vchodových dveří. „Díky sedlové střeše působí DOMECZECHPLUS prostorným dojmem a má více přirozeného světla. Může složit nejen k ubytování, ale také jako kancelář nebo provozovna,“ uvedl manažer projektu Luděk Rychtar.

Velkorysejší dispozice umožňuje přidat nové úložné prostory. V obytné části se nachází elegantní kuchyňská linka a v koupelně je sprchový kout se splachovacím záchodem. Tepelnou izolaci zajišťují lněná vlákna, která propojují udržitelnost a českou kvalitu. Fasádu tvoří plechové panely, jejichž předností je bezúdržbovost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám. Montáž DOMECZECHku na parcelu v základní variantě i ve větší verzi zabere jen několik hodin, hned poté je domek připravený k používání.

Tiny housy jsou v Česku hitem

DOMECZECHPLUS se jako čerstvá novinka představí prvním zájemcům na Festivalu architektury, který se koná 24. až 27. dubna na brněnském výstavišti společně se Stavebním veletrhem. Součástí festivalu je i výstava tiny housů a modulárních staveb.

„Tyto stavby jsou v současnosti velkým hitem. Nabízí cenově dostupné a rychle realizovatelné bydlení, které může být velmi komfortní,“ nastínila koordinátorka Festivalu architektury Tereza Sigmundová s tím, že na výstavě bude k vidění kromě tiny housů i řada dalších modulárních staveb a originálních designových saun.

Dá se očekávat, že zájem o tiny housy bude pokračovat i díky jejich jednoduchému schvalování úřady. Takzvané drobné stavby totiž nepotřebují stavební povolení a díky novele stavebního zákona se limit pro tyto stavby zvýší ze současných 25 m2 až na 40 m2 zastavěné plochy. Na popularitě nadále nabývá i fenomén glampingu, tedy komfortního pobytu v přírodě, pro nějž jsou designové a jednoduše instalovatelné tiny housy ideálním konceptem.

Foto: archiv domeczech