Brno zrekonstruuje dům se 72 byty na Ibsenově

Brno, 6. března 2024 - Zastupitelé města Brna po několika měsících opětovně projednali situaci týkající se bytového domu na adrese Ibsenova 9, 10 a 11. V aktuálním rozhodnutí vyzvali městskou část, aby dům co nejdříve opravila.

„V červnu nabídlo město Brno bytový dům k prodeji, a to za cenu určenou znaleckým posudkem. Družstvo toho nevyužilo, proto jsme jako Rada města Brna navrhli další postup. Tím by měla být rekonstrukce domu, a to z úrovně správce, tedy městské části Brno-sever. Zároveň nabízíme městské části pomoc formou bezúročné půjčky. Jsem ráda, že zastupitelé náš návrh podpořili,“ uvedla náměstkyně pro oblast bytové problematiky a správy majetku Karin Podivinská.

Bytový dům na Ibsenově 9, 10 a 11 byl postaven na konci 60. let 20. století. Celkem v něm je 72 bytů o různých dispozicích. Zastupitelé na svém dnešním jednání také vzali na vědomí žádosti 20 nájemců, kteří chtějí od města odkoupit jednotlivé byty, v nichž žijí. Dům sice zůstává nadále zařazen v Seznamu domů doporučených k prodeji, nicméně o prodeji některých bytových jednotek před nutnou rekonstrukcí domu zastupitelstvo nerozhodlo.

O výše zmíněné nabídce města na odkup bytových domů družstvu informovalo město v červnu loňského roku.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage