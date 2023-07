PSN začíná měnit areál innogy na projekt Brno Jedna

Brno, 30. června 2023 - Společnost PSN otevírá veřejnosti území brownfieldu v ulici Plynárenská, který se mění na projekt Brno Jedna. V lokalitě plánuje nejen pořádat menší kulturní a společenské akce, ale umožní také soukromý pronájem prostor. Developer současně pronajímá i stávající kancelářské plochy, které jsou aktuálně obsazeny ze 60 %.

Výstavba, která zahrne jak byty, tak nové komerční jednotky, začne po vyřízení všech potřebných povolení. Schvalovací proces by měl dle PSN odstartovat v tomto roce. Cílem společnosti je celková revitalizace lokality, aby mohla nabídnout příjemné místo k práci, bydlení a setkávání nejen místním obyvatelům, ale i široké veřejnosti.

PSN spustila přípravnou fázi přeměny bývalého brownfieldu o rozloze zhruba 4,5 hektaru, který se aktuálně skládá ze souboru 12 budov, na polyfunkční projekt Brno Jedna. Návrhy na rozvoj areálu nyní společnost zpracovává s architekty z renomovaného studia A8000, které se zabývá mj. zpracováváním rozvojových plánů velkých urbanistických celků a má tak s podobným zadáním bohaté zkušenosti. Mezi jeho reference patří např. revitalizace části pražského Smíchova či obnova pražského Fora Karlín. V současné době mimo jiné pracuje na konceptu rozvoje sousední lokality Špitálka, což společně s proměnou areálu Brno Jedna povede k celkové revitalizaci oblasti brněnského Cejlu. Sama PSN má za sebou za více než 30 let mnoho úspěšných projektů. Nyní má v přípravě rovněž velké přestavby původních brownfieldů, například přeměnu areálu Koh-i-noor v pražských Vršovicích v multifunkční projekt.

„V PSN chceme probouzet nemovitosti k životu, nejde nám jen o demolici starších budov a výstavbu nových. Jsme si vědomi architektonické hodnoty části původní zástavby, proto budeme ve čtvrti Brno Jedna doplňovat stávající soubor objektů o chybějící funkce, zejména tu rezidenční,“ říká ředitel pobočky PSN v Brně Petr Pospíšil. Jednou z budov, kterou chce společnost uchovat v současné podobě, je objekt původní skladovací haly Jihomoravské plynárenské oceněný titulem Stavba roku.

Brno Jedna ožívá

„Jedná se o lokalitu, která vyžaduje řadu změn, ať už ve vztahu k územnímu plánu nebo třeba k regulačnímu plánu. Nyní otevíráme témata s městskou částí a dotčenými orgány tak, aby budoucí podoba odpovídala co nejvíce představě strategického rozvoje města a jeho vnímání urbanismu a daného území. Osobně považuji spolupráci s městem za velmi dobrou. Všechny strany přistupují k jednáním konstruktivně a vstřícně. Jsme si vědomi důležitosti tohoto místa, a proto veškeré plánovací kroky koordinujeme s městem,“ uvádí ředitel pobočky PSN v Brně.

V rámci revitalizace oblasti plánuje PSN v první řadě zorganizovat úklid prostorů kolem areálu. Vyčistit chce jak vlakové koleje, které jsou v současné době plné odpadků, tak nábřeží nedaleké Svitavy.

Místo nejen pro spokojené bydlení, ale také pro práci

„Přeměna takto velkého územního celku je během na dlouhou trať. Co se týče samotného developmentu, zahájení povolovacího řízení na výstavbu předpokládáme ještě v tomto roce. Aby zatím prostory neležely ladem, komerční jednotky stále pronajímáme. Stávající administrativní budovy sice odpovídají svému věku, ale pořád mají co nabídnout. Obsazujeme je tak dalšími nájemci, abychom čtvrti Brno Jedna vdechli nový život,“ popisuje Petr Pospíšil a dodává: „Současně jsme se rozhodli v rámci modernizace a proměny celé lokality pořádat nejrůznější akce pro širokou veřejnost. K jejich plánování budeme samozřejmě přistupovat s respektem k nájemcům, které nechceme za žádnou cenu omezovat. Rádi bychom tím obyvatelům Brna přiblížili naši vizi, jak lokalitu proměníme ve svěží a bezpečné místo, které by se mělo stát první volbou pro trávení volného času, bydlení i práci v Brně. Ostatně i současní nájemci si prostor v areálu chválí a sami jej využívají pro pořádání různých setkání.“

Komplex, disponující v současné chvíli 11 441 m2 kanceláří a 5 380 m2 skladů, je nepřetržitě hlídán kamerovým systémem. Samozřejmostí je dostatek parkovacích stání. K aktuálním nájemcům patří např. společnosti innogy, Sysmex, TRL Space Systems, Extra publishing a další. Díky strategické poloze a velmi příznivým cenám se kanceláře podle PSN hodí i pro malé start-upy.

Čtvrť se zářnou budoucností

Lokalita Cejl – Křenová patří k zásadním strategickým územím pro dlouhodobý rozvoj města Brna. V rámci několika let by se měla změnit v ucelenou pulzující čtvrť s potenciálem pozitivně proměnit své širší okolí. Následovat by měla městské části jako Ostrava – Přívoz či pražský Karlín a Smíchov, které se staly ukázkovým příkladem revitalizace dříve zanedbaných čtvrti v moderní, živou městskou čtvrť.

Největším benefitem projektu Brno Jedna je umístění téměř ve středu města s výbornou dopravní dostupností. Areál ležící poblíž řeky Svitavy se nachází jen pár minut od železniční stanice Brno-hlavní nádraží a několika tramvajových zastávek. Kolem komplexu vede oblíbená cyklostezka. „Potenciál lokality je skutečně výjimečný a vychází z umístění v rámci centra města. Máme zde kompletní občanskou vybavenost, dopravní infrastrukturu, veškeré inženýrské sítě apod. Rádi bychom se v rámci možností podíleli na revitalizaci svitavského nábřeží, které, jak věřím, bude v budoucnu sloužit jako vstupní brána do nové čtvrti Brno Jedna,“ doplňuje Petr Pospíšil.

A proč vlastně Brno Jedna?

„Naší ambicí je vytvořit projekt, který se v Brně stane číslem jedna – a právě s tím koresponduje název nové čtvrti. Chceme být jednička v bydlení, poskytnout kanceláře jedna radost i místo, kam lidi po práci zajdou ´na jedno´. V našem konceptu si proto hrajeme s číslovkou 1 a s DNA, které je ve slově ‚jedna‘ obsažené. Brno a jeho budoucnost máme zkrátka v DNA,“ uzavírá ředitel pobočky PSN v Brně.

Brand strategist kreativní agentury Better Kateřina Hanušová k tomu dodává: „Sociálně vyloučené lokalitě jsme vtiskli sebevědomou, dostatečně nadčasovou a nesvazující identitu se silným příběhem a hravostí. Jsme si vědomi nadsázky, kterou nový název nese, a moc nás baví. Jsme přesvědčení, že i díky ní se Brno Jedna v horizontu několika let stane první volbou pro pronájem nebytových prostor i trávení volného času v centru Brna.”