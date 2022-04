Brno hledá zhotovitele VMO Bauerova, zakázka má stát 577 milionů Kč

Brno, 26. dubna 2022 - Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na zhotovitele stavby Velkého městského okruhu Bauerova schválili brněnští radní. Součástí zakázky je i navazující část dopravní infrastruktury multifunkční haly, která vzniká v areálu brněnského výstaviště. Práce by podle odhadů mohly začít na podzim letošního roku. Na projektu se jako stavebníci a investoři podílejí vedle města také další společnosti: Ředitelství silnic a dálnic a Teplárny Brno.

„Už v lednu jsme schválili smlouvu, jež upravuje práva a povinnosti v souvislosti se zadáním veřejných zakázek, které se vztahují ke stavbě Velkého městského okruhu Bauerova. Tato smlouva nastavuje podmínky zakázky na zhotovitele stavby, rozdělení stavebních objektů a jejich investorů a další záležitosti. Dnes jsme odsouhlasili zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na zhotovitele stavby včetně navazující části dopravní infrastruktury multifunkční haly. Nově navrhovaná stavba má napravit stávající nedostatky v dopravním řešení velkého městského okruhu. Mimo jiné vznikne i lávka pro pěší a cyklisty, která přes VMO Bauerova propojí parkoviště s koupalištěm Riviera. Druhá lávka vznikne u velodromu. Vyřeší přístup k zastávce městské hromadné dopravy,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Předpokládaná hodnota zakázky je 577 milionů korun bez DPH. „Podle odhadu na základě projektové dokumentace by město mělo z těchto nákladů uhradit částku 244 milionů bez DPH, Ředitelství silnic a dálnic pak 316 milionů bez DPH a Teplárny Brno 17 milionů bez DPH. Zahájení prací předpokládáme na podzim letošního roku. Práce by měly být hotové za 750 dní, tedy něco málo přes dva roky. Zprovoznění komunikací by se mělo stihnout za 600 dnů. Lávka pro pěší a cyklisty k Riviéře by měla být hotová dříve; zhotovitel na to má 290 dnů,“ vysvětlil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Zdroj: TIS MMB