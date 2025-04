Práce na Žabovřeské končí, zlepšení se dočkali nejen řidiči

Brno, 16. dubna 2025 - Zatímco cestující MHD a řidiči už z výsledků prací na Velkém městském okruhu Žabovřeská těží, pěší a cyklisté se finále dočkali až teď. Co jim přineslo? Téměř 2 kilometry chodeckých tras, 356 stromů, 813 popínavek a 1122 keřů. Nové přístupy do Wilsonova lesa, novou zelenou zónu nad silniční galerií a taky nový cíl vycházek v podobě opravené kaple, posledního pozůstatku po někdejší osadě Kamenný Mlýn.

Slavnostním zprovozněním pěších tras a požehnáním kapli sv. Antonína a sv. Barbory v úterý 15. dubna definitivně skončily práce v oblasti VMO Žabovřeská. „Na dobré věci si člověk zvyká rychle, ale věřím, že řidiči si ještě teď vzpomenou na dobu, kdy tu projížděli krokem, protože se museli vejít jen do dvou pruhů vedle tramvajových kolejí. Průběžně se ke mně dostává pozitivní zpětná vazba, že vymístění tramvaje do tunelu ve skále a rozšíření na čtyři pruhy dopravě opravdu výrazně pomohlo, a pokud nedojde k nějakým nenadálým událostem a nehodám, je místo plynule průjezdné v jakoukoli denní dobu. Zároveň se ale v tomto místě podařilo propojit silniční stavbu se vznikem nového prostoru pro relaxaci. Nad silniční galerií jsme vybudovali zelenou zónu, která se plynule napojuje na oblíbený Wilsonův les a umožňuje do něj zcela nové přístupy po stezkách nebo po schodišti. I v samotném lese se po pětileté uzavírce otevřely znovu tři stezky, které na nový provoz připravila Veřejná zeleň města Brna. A nakonec připomínám i záchranu zchátralé kapličky, která byla oceněna i jako nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje v roce 2021. Děkuji všem, kdo se na tomto podařeném projektu podíleli,“ shrnula primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Právě kaple sv. Antonína z Padovy a sv. Barbory z Nikomédie hrála při dnešním slavnostním aktu jednu z hlavních rolí. Požehnal jí emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

„Jako Brňan mám radost z díla, které dnes slavnostně uvádíme do provozu, a jako biskupa mne těší, že je jeho jedinečnou součástí také kaple,“ poznamenal Cikrle. „Žehnání kaple je vlastně modlitba, ve které prosíme Boha o dobro v různých životních situacích. Dnes o to, aby nám tato nová komunikace usnadnila rychleji a bezpečně překonat vzdálenost v obtížném terénu a aby se kaple stala místem inspirujícím k zastavení v každodenním shonu a místem setkání s Bohem i mezi sebou navzájem. Když jsem byl před několika lety požádán, zda by bylo možné rozšířit patrocinium kaple do té doby zasvěcené svatému Antonínu z Padovy o další patronku, svatou Barboru z Nikomédie, rád jsem iniciátorům této prosby vyšel vstříc. Kéž se svatý Antonín i svatá Barbora, patroni této kaple, přimlouvají za ty, kteří jsou na cestách, a za všechny, kteří se k nim budou obracet s prosbami v bolestech i v nadějích, které život přináší.“

Kapli opravilo město v rámci své investice do projektu velkého městského okruhu, která činila celkem 250 milionů korun bez DPH. „Kaple na vyvýšené terase přímo nad novou tramvajovou tratí prošla celkovou rekonstrukcí. Byla dost zdevastovaná, za ní došlo i ke skalnímu sesuvu. Cílem tedy bylo obnovit její novogotickou podobu. Tato drobná stavba je poslední hmatatelný doklad toho, že zde kdysi stávala osada Kamenný Mlýn, která se vytvořila okolo textilní továrny Schwab a měla kolem třiceti domů. Později byla zničena kvůli výstavbě nové komunikace, čemuž jako jediná ušla právě kaplička,“ uvedl náměstek pro oblast investic René Černý.

V době svého vzniku byla kaple zasvěcena pouze sv. Antonínovi z Padovy. Až s výstavbou tramvajového tunelu vznikla iniciativa k tomu, aby se její patrocinium rozšířilo i na svatou Barboru. Její 15kilová litinová soška nejprve střežila dělníky přímo při ražbě tunelu. Dnes už je fyzicky součástí vybavení kaple a symbolicky i jejího patrocinia.

„Jsme rádi, že naše iniciativa opravit a znovu vysvětit kapli svatého Antonína se setkalo s pochopením

a podporou investorů a zástupců církve. Zasvěcením této kaple i svaté Barboře vyjádříme úctu k její patronaci nad důlními stavbami a tunely a symbolicky ji požádáme o ochranu žabovřeského tunelu a všech, kteří jím projíždějí,” sdělil Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna.

„Kaple byla dříve velice těžko dostupná, kdežto dnes přímo k ní vede nový chodník,“ doplnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Není to ovšem jediná nová komunikace pro pěší či cyklisty, která v této lokalitě vznikla. „Součástí projektu bylo například vybudování nové stezky pro cyklisty a pěší na levém břehu Svratky nebo dvou lávek, po kterých lidé bezpečně překonají rušnou komunikaci. Pak se můžou vydat třeba po třech nových schodištích přes Wilsonův les k Masarykově čtvrti. Toto propojení zde dosud úplně chybělo. Rozvojem lokality se budeme zabývat i nadále, rádi bychom ji cyklisticky spojili s Anthroposem, doplnili další mobiliář, ale taky například podpořili vznik workoutového hřiště nebo občerstvení,“ nastínil Kratochvíl.

FAKTA A ČÍSLA

S pracemi se na Žabovřeské začalo už v roce 2018 a byly rozděleny do dvou etap.

Nový tunel pro tramvaje je v provozu od května 2023. Má délku 500 m a šířku 9 m. Pro jeho stavbu bylo nutné odstřelit skálu, k čemuž bylo použito 11,3 tun trhaviny. Celkově bylo odtěženo 24 000 m3 horniny.

Silniční galerie začala fungovat v srpnu téhož roku.

V listopadu 2024 Ředitelství silnic a dálnic plnohodnotně zprovoznilo celý úsek, kudy denně projede cca 40 tisíc aut. Délka této hlavní trasy je 920 metrů.

Na stavbě se kromě těžké techniky vystřídali i horolezci nebo potápěči.

Hlavním investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic, které do projektu vložilo 2 miliardy korun. Ředitel Závodu Brno David Fiala opakovaně prohlásil, že šlo o jeden z technologicky nejnáročnějších projektů ŘSD. „Jsme rádi, že i v rámci tak významné silniční stavby vznikají prostory, které slouží i jiné než automobilové dopravě, potěší všechny obyvatele a zkrášlí okolí,“ dodal nyní.

