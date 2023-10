Na staré dálnici vzniká odbočovací pruh, který zlepší bezpečnost provozu

Brno, 17. října 2023 – Dlouho očekávaný projekt odbočovacího pruhu na staré dálnici směrem z Kohoutovic na Bystrc se konečně stává skutečností. Stavební práce na důležité dopravní stavbě, kterou realizuje SÚS JMK, začaly 1. září tohoto roku. Celková cena díla je 9,25 milionů korun. Ukončení prací se plánuje na 30. listopadu a od 1. prosince bude pruh zprovozněn.

Městská část Žebětín již od roku 2020 pracovala na plánech a přípravách odbočovacího pruhu. Jedním z klíčových kroků byl výkup pozemků a vypracování projektové dokumentace, následované získáním stavebního povolení ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi a.s.

„Zdá se, že čekání na tento projekt bylo dlouhé, ale mělo to své důvody. Křižovatka, na které se odbočovací pruh staví, byla kolaudována na podzim roku 2017. Dlouhodobá udržitelnost projektu vyžadovala dodržení pětiletého čekacího období. V loňském roce se vedení města Brna dohodlo s vedením Jihomoravského kraje, který zařadil tento projekt do svých investic pro letošní rok. V současné době probíhají stavební práce, a dle plánu by měly být dokončeny do 30. listopadu 2023. Tím by měla být křižovatka připravena na uvedení do plného provozu od 1. prosince 2023,“ informoval starosta MČ Brno-Žebětín Vít Beran (KDU-ČSL).

Starosta Beran zdůraznil význam tohoto projektu pro místní obyvatele a řidiče, kteří tuto dálnici denně využívají. Tento odbočovací pruh zlepší plynulost provozu a bezpečnost na této frekventované cestě.

Foto: Ingimage