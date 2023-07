Brněnské dopravní pasti: Rozšíření D1, Zvonařka i Gajdošova

Brno, 27. července 2023 - S mnoha omezeními musejí počítat řidiči v Brně i blízkém okolí. Několik dopravních staveb už začalo, na jiných místech se teprve rozezvučí stavební stroje. V úseku D1 mezi mimoúrovňovými křižovatkami Brno-centrum (exit 194) a Brno-jih (exit 196) bude od začátku srpna omezený průjezd kvůli rozšiřování dálnice. A ještě letos začnou i některé další stavby zasahující do dopravy v Brně.

„Dopravní situace v Brně není jednoduchá a bohužel už nyní víme, že řada komplikací nás ještě čeká. Je velmi obtížné vše zkoordinovat tak, jak bychom si přáli, protože nestaví jen město, ale také kraj nebo Ředitelství silnic a dálnic a do provozu zasahují i některé projekty soukromých subjektů. Situaci ztěžuje i proces výběru zhotovitele, který se často zdrží a celý projekt se pak posouvá na časové ose zcela jinam. A ovlivňuje nás i to, pokud některý ze subjektů získá větší finanční podporu, než očekával, a proto se pustí do více projektů v jednom roce. Prosím proto účastníky provozu i nadále o trpělivost,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Zásadní omezení čeká na řidiče od 1. srpna na dálnici D1 v úseku mezi exity 194 a 196. „Nyní čtyřpruhová dálnice se zde rozšíří na šestipruhovou. Kapacita této komunikace je téměř vyčerpaná a je nutné ji zvýšit, aby se řidiči vzájemně neomezovali. Součástí rozšíření D1 je i přestavba mimoúrovňových křižovatek. Připravují se také další úseky, přestavby křižovatek a v předstihu i opravy a rekonstrukce mostů na území celého města,“ vysvětlil radní města Brna pro dopravu Petr Kratochvíl.

Projekt bude rozdělený do více etap. „První z nich startuje nyní. Dálnice se zúží, ale stále zůstanou zachovány dva jízdní pruhy v každém směru. Uzavřeny budou nájezdové rampy na dálnici ve směru na Ostravu z ulice Vídeňské a ve směru na Prahu z ulice Hněvkovského. Rozšíření by mělo být hotové v roce 2025,“ upřesnil ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Některé stavby jsou dlouhodobé a pokračují i v letošním či příštím roce. Příkladem jsou Velký městský okruh (VMO) Tomkovo náměstí – Rokytova, Bauerova či Žabovřeská, ta bude od 1. do 22. srpna uzavřená od výjezdu z Pisáreckého tunelu po Bráfovu. Neprůjezdný bude i tunel Hlinky pro směr do centra a provoz se převede přes křižovatku Hlinky–Pisárecká. Aktuální omezení na jednotlivých úsecích VMO najdete na kopemezabrno.cz. Pokračuje také stavba protipovodňových opatření v oblasti Poříčí (momentální uzavírka platí do 31. srpna, poté budou následovat další fáze) nebo oprava mostu Otakara Ševčíka (přesunutí prací na druhou polovinu mostu se předpokládá na jaře příštího roku).

Řada staveb byla zahájena na začátku léta. To se týká například prodloužení tramvajové trati na Merhautově (současná etapa potrvá do 10. září, celá rekonstrukce do konce roku 2024), opravy vozovky na Sportovní (do 7. srpna), prací na dilatačních závěrách mostů na Hradecké (do 31. srpna) či oprav povrchů a zastávky na Štursově (do 15. října). Do konce srpna také poběží rekonstrukce kanalizace a vodovodu na Bohunické nebo uzavírka jízdního směru do Bystrce po Staré dálnici v úseku Veselka–Žebětínská. Do 13. srpna budou dělníci opravovat povrchy na Vídeňské.

Vedle toho ještě letos začnou další projekty. Od 5. do 31. srpna bude Ředitelství silnic a dálnic opravovat povrchy na Opuštěné a Zvonařce. Z obou ulic bude zakázané levé odbočení v obou směrech, provoz bude zachován v režimu 1+1 (jeden jízdní pruh v každém směru). Trnitá bude v termínu 19.–31. srpna uzavřená zcela. Kvůli souběhu s pracemi na Paláci Trnitá navíc od 19. do 24. srpna nebude umožněn vjezd do Vaňkovky ani výjezd z ní právě na této straně.

Bystrckou řidiči v souvislosti s prodlužováním vodovodního řadu projedou od 2. do 3. září pouze ve směru do centra. V druhé polovině roku se zcela uzavře sjezd z Hradecké na Hapalovu ve směru do centra. Ředitelství silnic a dálnic zde bude sanovat opěrnou zeď. Souvislá oprava povrchů čeká v září Žebětínskou, od 1. září do 31. října pak Mikulčickou a od 11. září do 11. října Chironovu. V termínu 1. října 2023 – 30. listopadu 2024 se bude na Gajdošově kvůli rekonstrukci kanalizace, vodovodu a komunikace jezdit v režimu 1+1.

Výhled na rok 2024 – připravované stavby a jejich investoři

Připojení rozvojových lokalit podél Jihlavské na horkovod – Teplárny Brno

Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz – Brněnské komunikace

D1 01191.A MÚK Brno-jih – Ředitelství silnic a dálnic

II/374 Brno, Černovická – Správa a údržba silnic JMK

Odstranění havarijního stavu vodovodu Olomoucká (úplná uzavírka nad Černovičkami) – Brněnské vodárny a kanalizace

Ostravská – most 50-002 přes Černovičky a most 50-003 přes Bělohorskou – Ředitelství silnic a dálnic

D1 01313, připojení brněnské průmyslové zóny Černovická terasa na dálnici – Ředitelství silnic a dálnic

Úprava tramvajové trati Zábrdovická, dopravní napojení Šámalovy – město Brno

Okružní křižovatka silnic II/430 a III/15283 a MK – Bedřichovická, Hviezdoslavova – Správa a údržba silnic JMK

Bližší informace o jednotlivých projektech včetně rozsahu omezení, objízdných tras nebo aktuálních změn najdete před jejich zahájením na webu kopemezabrno.cz

Zdroj: TIS MMB