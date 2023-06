Bosonohy zrekonstrují své hlavní náměstí, přestavba začne v červenci

Brno, 27. června 2023 – Rekonstrukce Bosonožského náměstí je jedna z největších investičních akcí, které připravují v městské části Brno-Bosonohy. Celý projekt začal studií v roce 2008, od té doby se projekt významně neposunul. Nově zvolené vedení v čele se starostou Martinem Černým (KDU-ČSL) si vytyčilo za cíl konečně přestavět jediné náměstí v Bosonohách.

Rekonstrukce je pro městskou část finančně náročná, a proto tamní radnice rozdělila celou akci na tři etapy. V současné době je vybraný zhotovitel – firma SATES ČECH s.r.o. Práce na stavbě začnou v červenci tohoto roku a potrvají do jarních měsíců příštího roku. Celková cena stavby je 12 037 571 korun.

„Máme za sebou výběrové řízení na první etapu rekonstrukce Bosonožského náměstí. Tato etapa zahrnuje zhotovení především nového povrchu před kaplí, vodního prvku a novou výsadbu zeleně. Obdrželi jsme celkem 7 nabídek na rekonstrukci. Zřízená komise pak vybrala firmu SATES ČECH s.r.o. s nejnižší nabízenou cenou. Firma splnila veškeré požadavky, které vyplynuly ze zadávacího řízení a mohli jsme tak uzavřít smlouvu. Celková cena první etapy včetně DPH je 12 milionů korun. Chtěl bych dodat, že na přestavbu jsme dokonce vyčlenili přes 15 milionů korun. Díky nižší nabídce firmy jsme tak ušetřili 3 miliony korun, které můžou poputovat na další investice,“ uvedl starosta Martin Černý.

Podle starosty Černého jde vše podle harmonogramu a hotovo by mělo být na začátku léta příštího roku: „Stavební práce budou probíhat v termínu od července až do prosince tohoto roku. Úprava zeleně a výsadby pak v jarních měsících roku 2024. Kompletně by mělo být hotovo v květnu 2024. Mám velkou radost, že vše prozatím běží dle harmonogramu a pevně věřím, že se proměna náměstí bude občanům líbit.“

Se stavbou se může začít i díky financování z Magistrátu města Brna. Konkrétně z dotačního programu Odboru životního prostřední – Nové parky pro Brno. Ze životního prostředí jde na obnovu a budování nových parků každoročně 30 milionů korun. Letos se povedlo v ozeleňování města podpořit městské části ve více jak 20 projektech. Jedním z nich je právě rekonstrukce Bosonožského náměstí, na kterou poputuje 3,6 milionu korun. Program také finančně podpořil studii lesoparku u kapličky Poklona a projektovou dokumentaci na revitalizaci veřejných prostranství v MČ Brno-Bosonohy.

Foto: archív MČ Brno-Bosonohy