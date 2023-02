Máte nápady na zlepšení Brna? Projekt Dáme na vás opět startuje!

Brno, 2. února 2023 - Víte o něčem, co by prospělo vaší ulici? Vaší čtvrti? Chybí tam nějaká služba? Projekty, které by pozvedly život v Brně o úroveň výš a na které by vám stačilo 5 milionů korun, lze ode dneška až do 15. května přihlašovat do letošního (už sedmého) ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás.

Jaké podmínky musí navržený projekt splnit? Musí být veřejně prospěšný, musí být na majetku a území města, město je kompetentní k tomu ho realizovat a celkové náklady včetně provozních po dobu 3 let nesmí překročit 5 milionů korun.

Navržené projekty budou až do 30. května sbírat podporu Brňanů. U těch, které získají 300 lajků na paro.damenavas.cz nebo podporu minimálně 50 obyvatel na podpisovém archu, bude poté prověřena proveditelnost. Projekty, jež sítem projdou, následně postoupí do finálového listopadového hlasování. V předešlých ročnících Brňané přihlásili celkem 832 proveditelných projektů.

Přihlášení lze provést pomocí jednoduchého formuláře na webu damenavas.cz

„Těším se, že i letošní ročník přinese skvělé nápady, které podpoří mnoho Brňanů a do jejichž realizace se hned nato pustíme, abychom si jich nejpozději v roce 2026 začali užívat. Pokud někdo potřebuje poradit s podáním projektu, rádi mu pomohou kolegové a kolegyně z Odboru participace Magistrátu města Brna a samozřejmě jsem k dispozici i já. Mou prioritou pro tento ročník je, kromě zvýšení počtu hlasujících, i zlepšení komunikace s městskými částmi,“ uvedl Filip Chvátal, radní pro participaci.

Díky participativnímu rozpočtu Dáme na vás a více než 90 tisícům hlasujících bylo již dokončeno 35 projektů za 63 milionů, mezi nimi například Zámecké hřiště v Medlánkách, cyklopark mezi Vinohrady a Líšní nebo podpůrné programy pro onkologicky nemocné ženy a děti. Dalších 35 nápadů za 106 milionů korun je nyní v realizaci.

