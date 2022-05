Italské dny na Špilberku připomenou 200 let od uvěznění italských karbonářů na hradě

Brno, 16. května 2022 - Muzeum města Brna a hrad Špilberk letos slaví dvě významná výročí spojená s italskou tematikou. Je tomu dvě stě let, kdy byli italští karbonáři, mimo jiné i Silvio Pellico a Pietro Maroncelli, přivezeni do Brna a uvězněni na Špilberku. Dále si připomínáme sté výročí od konání italské národní pouti do Brna. Při těchto příležitostech pořádá Muzeum města Brna ve dnech 20. – 22. 5. 2022 akci Italské dny na Špilberku.

Italské dny začnou v pátek odpoledne, a to pietním aktem u pomníku italským vlastencům v parku Špilberku za účasti velvyslance Italské republiky v ČR, Italským honorárním konzulem v Brně, ředitelkou Italského kulturního institutu v Praze, primátorkou statutárního města Brna a ředitele Muzea města Brna. Od 17:00 se uskuteční slavnostní zahájení intervence do expozice Žalář národů. V rámci této intervence odborní pracovníci muzea pracovali na tom, aby co nejpoutavěji přiblížili návštěvníkům život básníka Silvia Pellica, hudebního skladatele Pietra Maroncelliho a osudy dalších karbonářů, tedy členů tajného revolučního spolku, který v 19. století v Itálii bojoval za nezávislost a svobodu země.

„Naše instituce si je vědoma síly odkazu italských karbonářů, kteří se nebáli bojovat za svobodu své země. Při příležitosti této akce nám Italský kulturní institut zapůjčí i originální italskou kartuši, která se tak po sedmdesáti letech vrátí zpět do Brna pod Pellicovu bustu,“ podotýká ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Na následující dva dny je připraven opravdu bohatý program. V sobotu od 10:00 do 12:00 a v neděli od 10:00 do 13:00 budou v sále Ogilvy nachystané přednáškové bloky od italských i tuzemských odborníků na danou problematiku. Oba dva dny proběhnou v expozici Žalář národů v časech 11:00, 13:00 a 15:00 speciální komentované prohlídky po stopách italských karbonářů – Život italských karbonářů na Špilberku/Mé žaláře: Stopy Silvia Pellica na Špilberku. Během soboty a neděle budou po areálu hradu otevřené stánky nejen s italskými pochutinami a nápoji. Nebudou chybět ani hudební vystoupení laděná, jak jinak než do melodií slunné Itálie nebo třeba i nedělení italská mše v Barokní kapli.

Blížící se konec května předznamenává další událost, která se na Špilberku prolne s programem Italských dnů, a tou je Brněnská muzejní noc. 21. 5. 2022 od 18:00 pro vás bude tradičně připravený program v kasematech i na velkém nádvoří. Dalším doprovodným programem bude promítání úryvků z italských filmů odkazujících na italskou národní pouť z roku 1922 i na život Silvia Pellica. Přijďte nasát atmosféru Itálie a oslavit s námi dvě významná výročí nejen pro Špilberk, ale i pro celé Brno. Ci vediamo al castello!