Brno slíbilo Lize vozíčkářů pronájem 7 bezbariérových bytů pro chráněné bydlení

Brno, 11. března 2021 – Brněnští radní podpořili žádost Ligy vozíčkářů, která u města poptávala bezbariérové byty pro vybudování chráněného bydlení. Svým rozhodnutím vyjádřili zájem pronajmout organizaci celkem sedm jednotek. Následovat bude hledání konkrétních vhodných bytů.

„Liga vozíčkářů, se kterou město dlouhodobě spolupracuje, nově zavádí sociální službu chráněného bydlení pro občany s tělesným a kombinovaným postižením. Mezi klienty Ligy převažují lidé s dětskou mozkovou obrnou, svalovou dystrofií a roztroušenou sklerózou. Chráněné bydlení je určeno pro lidi, kteří nemají dostatečné kompetence k tomu, aby bydleli samostatně. Sociální pracovníci je podporují v získání informací, návyků a dovedností nezbytných pro osamostatnění, ať už se jedná o úkony spojené s finanční gramotností či jednáním na úřadech, nebo o běžné každodenní záležitosti typu úklid nebo vaření. Část klientů si zvládne uvedené kompetence úspěšně osvojit do takové míry, že je pak připravena na samostatné bydlení,“ popsal 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Aby mohla uvedenou sociální službu Liga vozíčkářů registrovat, musí doložit vlastnictví vhodných bytů nebo nájemní vztah k nim. Se žádostí o spolupráci proto oslovila město Brno. „Liga vozíčkářů požádala o pronájem maximálně sedmi bytů, z toho čtyři mají být dispozičně menší, jedno- nebo dvoupokojové, kde budou klienti bydlet samostatně. Další dva až tři větší byty o třech nebo čtyřech pokojích by pak posloužily ke komunitnímu chráněnému bydlení, kde by klienti měli k dispozici samostatné pokoje a sdíleli by společné prostory. Cílem Ligy vozíčkářů je během dvou let provozovat službu chráněného bydlení pro celkem 12 osob,“ upřesnil náměstek pro oblast bydlení a správy majetku Jiří Oliva.

Liga vozíčkářů, která loni oslavila 30. výročí založení, nyní poskytuje čtyři sociální služby: odborné sociální poradenství, centrum denních služeb, sociální rehabilitaci a osobní asistenci. Dále zařizuje speciální dopravu, provozuje bezbariérové Divadlo Barka a organizuje také pobytové a zážitkové akce.

