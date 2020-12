Lidé bez domova dostanou příležitost pracovat, pomohou se zvelebením Brna

Brno, 6. prosince 2020 – Osvojení nebo restart pracovních návyků je jedním z důležitých kroků, které mohou za pomoci veřejného a neziskového sektoru udělat lidé bez přístřeší. Zvýší se jejich šance na důstojný život a bydlení, navíc pomohou zvelebit část města. To vše si klade za cíl společný projekt statutárního města Brna, městské části Brno-střed, Tepláren Brno a Společnosti Podané ruce umožňující lidem bez domova získat práci.

„O vybudování kontaktních center pro lidi bez domova, která by byla dalším pilířem péče o tuto sociálně velmi znevýhodněnu skupinu obyvatel, jsme uvažovali dlouhodobě. Samotnou realizaci pak uspíšila první jarní vlna pandemie nemoci covid-19. Už když jsme jedno z nich na ulici Vlhká otvírali, počítali jsme s tím, že se postupně pokusíme alespoň části klientů pomoci s nalezením pracovního uplatnění. Nakonec se podařilo vytipovat zatím šest lidí, kteří budou provádět úklidové práce v okolí kontaktního centra, tedy přímo na Vlhké, ale také v ulicích Mlýnská, Skořepka a Křenová,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Předpokládá se, že se o svěřenou lokalitu budou starat 3 hodiny denně, a to od pondělí do pátku vždy od 8.00 do 9.30 hod. a od 15.00 do 16.30 hod. „I tímto začínajícím pilotním projektem chceme ukázat, že Brno se může stále více stávat městem, kde si různé komunity mohou navzájem vycházet vstříc a spolupracovat na zlepšení našeho prostředí,“ dodala primátorka Vaňková.

Teplárny Brno, a.s., podpořily projekt částkou 600 tisíc korun, která je určena na pokrytí personálních nákladů, tedy odměn lidí bez domova, kteří se projektu zúčastní. „Přestože a také právě proto, že lidé bez domova nepatří mezi naše zákazníky, jsem velmi rád, že jim můžeme jako městská společnost pomoci jinak. Projekt Společnosti Podané ruce, který jsme finančně podpořili, umožní zapojení do veřejně prospěšné činnosti těm, kteří se z nejrůznějších důvodů ocitli ve svízelné životní situaci. Za práci nyní současně budou moci díky našemu příspěvku být také ohodnoceni a získají tak šanci na bydlení,“ sdělil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

O vybavení pracovním nářadím a ochrannými pomůckami se postarala městská část Brno-střed. „Poskytli jsme základní vybavení, jako jsou pytle, lopaty, smetáky, hrabla na sníh a vozíky, a samozřejmě pracovní rukavice. Zajistili jsme také kontejner na sesbírané odpadky a na uskladnění nářadí. A poskytneme koordinátory, kteří budou zadávat práci. Do budoucna počítáme s tím, že pokud mezi pracovníky bude někdo šikovný a osvědčí se, měl by tuto funkci převzít,“ doplnil starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl.

Jím vedená radnice má s tímto způsobem péče o veřejný prostor mnohaleté zkušenosti. Veřejně prospěšné pracovníky, tedy dlouhodobě nezaměstnané, kteří jsou v evidenci úřadu práce, zaměstnává již od roku 2001. Jedná se každoročně o několik desítek lidí. Čtyři z nich se stali kmenovými pracovníky úřadu a mají na starosti víkendový úklid v nejvíce problémových ulicích, další dva pracují přímo na odboru životního prostředí a na správě budov.

„V situaci očekávaného extrémního poklesu ekonomiky a ztráty mnoha zaměstnání předpokládáme, že bude narůstat počet lidí bez přístřeší. Dalším krokem tohoto projektu na ulici Vlhká, který za finanční podpory města provozujeme, je tyto lidi také namotivovat k restartu v pracovním zapojení a dát jim s tím související možnost získat bydlení,“ dodal Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce.

Kontaktní centrum na Vlhké je v provozu od 17. dubna 2020, vzniklo tedy v době první vlny pandemie koronaviru. Provozovatel umožňuje klientům základní hygienu, je pro ně připraveno sociální zázemí a stravování. K dispozici je sociální pracovník, dle potřeby lékař či medici, provádějí se zde také orientační covid testy klientů, což je další z cest, jak ochránit město Brno před nákazou. Navíc i samotní lidé bez přístřeší mohou být ve velkém riziku souvisejícím se smrtností nemoci covid-19, protože celá řada z nich je vážně nemocných a často se jedná o lidi v pokročilém věku.