Teplárny Brno spouští svoji aplikaci pro službu E-mobility TB

Brno, 18. ledna 2022 – Výhodnější cenu energie či snadnější vyhledání nejbližší volné nabíjecí stanice. To jsou jen některé z výhod, které u nabíjecích stanic Tepláren Brno přinese majitelům elektromobilů nová mobilní aplikace E-mobilita TB, která je volně ke stažení na Google Play nebo na App Store od prosince 2021.

„Už před dvěma lety jsme pověřili za město budováním nabíjecí infrastruktury v Brně právě Teplárny Brno. Od rozvoje elektromobility si slibujeme především snížení emisí CO 2 , k čemuž se Brno zavázalo. Dosud teplárny na území Brna provozují tři rychlonabíjecí stanice a dalších 18 běžného typu, které jsou již v provozu nebo těsně před dokončením. Další dvě až tři desítky stanic jsou plánovány na příští rok,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková. „Mobilní aplikace je dalším krokem ke zkvalitnění služeb pro majitele elektromobilů. Zjednoduší obsluhu našich stanic i navigaci na ně. V budoucnu plánujeme dále službu rozšiřovat, například o možnost rezervovat si danou stanici, a to ve spolupráci s BKOM,“ uvedl generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Aplikace usnadňuje registrovanému uživateli nabíjení na stanicích TB. Snadno se může přesvědčit, která z nejbližších stanic TB je aktuálně volná či jaký je její výkon. Po zvolení dané stanice nebo načtení QR kódu pak zákazník spustí nabíjení. Nepotřebuje kreditní kartu ani hotovost, a na konci měsíce mu přijde vyúčtování. „Registrovaný zákazník získá také zvýhodněnou cenu nabíjení a další komfortní servis včetně pohodlného dohledání své historie nabíjení,“ upřesnil vedoucí odboru elektromobility Tepláren Brno Tom Kratochvíl.

Nabíjecí stanici lze kromě aplikace spustit také čipem, který uživatel získá po registraci ve službě emobilitabrno.cz. Případně lze nabíjet i bez registrace, ale tato varianta je časově náročnější a cenově dražší (registrovaný uživatel má zvýhodněnou cenu).

Běžné nabíjecí stanice Tepláren Brno, které jsou například v Bystrci, Líšni, Novém Lískovci nebo v Žabovřeskách jsou určeny pro pomalé nabíjení aut v klidu, tedy například během nočního parkování. Připojit se ke stanici o výkonu 2 x 22 kW mohou současně dvě vozidla, a to nejen čisté elektromobily, ale i plug-in hybridy. Tyto stanice mohou být řešením pro ty, kteří nemají možnost si elektromobil nabíjet doma a z toho důvodu o jeho pořízení dosud neuvažovali. V příštích letech budou Teplárny Brno síť nabíječek pro elektromobily nadále rozšiřovat. Do roku 2030 by jich měly v Brně vybudovat na tři stovky. Širší využívání ekologických dopravních prostředků může Brnu snížit emise CO 2 o neuvěřitelných 150 000 tun.