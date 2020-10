Ústřední hřbitov zpříjemní zázemí pro návštěvníky

Brno, 12. října 2020 - Na brněnském Ústředním hřbitově dokončili stavbaři opravy veřejných toalet a přístupů do obřadní síně při ulici Vídeňská. Správa hřbitovů města Brna tímto krokem pokračuje v investicích, které mají za cíl zvýšení komfortu pro návštěvníky.

„Zanedlouho si při svátku všech zesnulých zavzpomínáme na naše příbuzné, známé nebo kamarády. Mnoho z nás se vydá i na hřbitov, kde uctí jejich památku. Těší mě, že se na největším brněnském hřbitově neustále zvyšuje komfort pro návštěvníky. V loňském roce jsme umístili QR kódy u hrobů významných osobností a každý s chytrým telefonem si může přečíst zajímavosti o životě a díle pohřbeného. V letošním roce došlo na opravy veřejných toalet, a to za 2,5 milionu korun. Stavbaři také opravili příchody do obřadní síně, u kterých byl statiky zjištěn špatný stav,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Rekonstrukce veřejných toalet začala v létě letošního roku a skončila na konci září. „Naším cílem bylo zvýšit pohodlí lidí, kteří na Ústřední hřbitov zamíří. Nové toalety jsou určené pro širokou veřejnost a jsou i snadné na údržbu. Co se týče dalších stavebních úprav, ty se týkaly přístupů do obřadní síně. U nich jsme se statiky zjistili, že nejsou v dobrém stavu a dochází zde k degradaci betonového základu. Následně došlo ke zpevnění zídek a hydroizolaci,“ přiblížila Alena Říhová, ředitelka Správy hřbitovů města Brna.

Oboje opravy byly konzultovány s Odborem památkové péče MMB i s Národním památkovým ústavem. Přístupové cesty do obřadní síně se opravovaly postupně, aby byl zachován provoz. „Správa hřbitovů města Brna platila rekonstrukci toalet ze svého rozpočtu. Opravy příchodů do obřadní síně při ulici Vídeňská hradilo město Brno, a to ve výši 4,65 milionu korun,“ doplnil Petr Hladík.

Foto: Z. Kolařík