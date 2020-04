Na Vlhké a u Anthroposu vznikla kontaktní centra pro bezdomovce

Brno, 17. dubna 2020 - První dvě kontaktní centra pro lidi bez domova, kteří tvoří jednu z kriticky ohrožených skupin v době pandemie virové choroby covid-19, zahajují provoz. Obě zřídilo město Brno a jejich provoz zajistí neziskové organizace. Zapojí se i dobrovolníci.

„Velká infekčnost nového koronaviru a relativně vysoká smrtnost jím vyvolaného onemocnění je pro lidi bez přístřeší obrovskou hrozbou. A nejen pro ně. Protože nemají elementární hygienické, sociální či zdravotnické zázemí, potenciální nákaza by se tak mohla šířit i mezi dalšími obyvateli města. Proto jsme koncem března začali urychleně vytipovávat vhodné lokality, kam bychom mohli lidi bez přístřeší soustředit, postarat se o ně a současně eliminovat i riziko dalšího přenosu nákazy. Výsledkem je otevření dvou kontaktních center, denního na ulici Vlhká a nonstop na „Střeláku“ v bývalém vojenském sportovním areálu u Anthroposu – každé z nich má plánovanou kapacitu kolem čtyřiceti osob,“ popsala kroky města Brna jeho primátorka Markéta Vaňková.

Provoz centra na Vlhké bude zajišťovat Společnost Podané ruce, u Anthroposu bude působit Diecézní charita Brno. Obě organizace budou úzce spolupracovat s Odborem sociální péče magistrátu a s jejich sociálními kurátory a terénními pracovníky.

„Provozovatelé klientům center umožní základní hygienu, je připraveno sociální zázemí a město zajistí jejich stravování. K dispozici budou i lékaři či medici. Pokud bude nutné umístit pozitivně testované na koronavirus do karantény, disponujeme ubytovnou na Železniční ulici, která je pro tyto účely vyčleněna. V případě, že by její kapacita byla překročena, máme k dispozici ještě další budovu v areálu židenických kasáren. Na krajském krizovém štábu se mi podařilo dohodnout i případný převoz z center do karantény,“ doplnila informace primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil upozorňuje, že lidé bez přístřeší netvoří jednolitou skupinu: „Nejčastěji jde o lidi, kteří mají zároveň nějaký psychický problém a vypadávají z běžné zdravotní péče. Jsou to ale také často ti, kteří momentálně ztratili přístřeší, protože přišli o práci. Jedná se tedy o relativně krátkodobou epizodu, ale během několika týdnů takových případů skokově narostlo kvůli ztrátě příjmů. Často jsou to ale i lidé, kteří celý život pracovali a teprve v důchodovém věku z různých důvodů končí bez přístřeší. Buď ztratili rodinné zázemí, nebo jsou nějak vážně nemocní a jsou nějak omezeni v pohybu.“

Projekt kontaktních center je pro ředitele Jindřicha Vobořila jedním ze zásadních preventivních opatření: „Jako každé velké město je i Brno zatíženo množstvím lidí, kteří jsou bez přístřeší, a my je potřebujeme kontaktovat, otestovat na přítomnost koronaviru a případně zvolit vhodný typ karantény. Tím samozřejmě odlehčíme městu a zmenšíme rizika dalšího šíření nákazy. Zároveň pro mnohé z těchto lidí může být toto začátek cesty ven z jejich tíživé situace.“

„Od propuknutí epidemie koronaviru Diecézní charita Brno rozšiřuje péči o lidi bez domova. Nově provozuje nonstop centrum pro lidi bez přístřeší v areálu u Anthroposu, které vzniklo za finanční podpory města Brna. Naši pracovníci z Terénní služby sv. Františka, Azylového domu, Nízkoprahového centra i Noclehárny mají mnohaleté a profesionální zkušenosti, které jsou pro provoz nonstop centra v době epidemie klíčové. V centru budou s provozem pomáhat i dobrovolníci, pro které Charita připravila speciální výukové video. Věříme, že nepřetržitý provoz centra významně přispěje k prevenci šíření onemocnění,“ dodal ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.