Na Podnásepní otevře Brno 23 sociálních a startovacích bytů

Brno, 25. prosince 2020 – Celkem 23 jednotek, od garsonek po 3+1, je po rekonstrukci k dispozici v bytovém domě na Podnásepní 86/2. Deset bytů bude sloužit jako sociálních, město na jejich opravu získalo díky tomu dotaci. Dvanáct bytů nabídne mladým párům a rodinám jako byty startovací. Jeden ubytovací prostor chce město využít ve spolupráci s městskou policií a podpořit tak dodržování pravidel sousedské sounáležitosti.

„Konzultoval jsem již tento postup s ředitelem Městské policie, který bude možnost nájmu prezentovat strážníkům. Věřím, že o byt se sníženým nájemným, které činí 61,54 Kč/m2/měsíc, bude zájem a v domě bude klid a pořádek,“ řekl náměstek primátorky pro oblast bydlení a správy majetku Jiří Oliva.

V první půlce ledna by měla proběhnout kolaudace. „O startovací byty se budou zájemci moci přihlásit do 24. ledna 2021, losování by tedy mělo proběhnout začátkem února,“ dodal Jiří Oliva. Informace o probíhajícím výběrovém řízení jsou vždy zveřejněny na webu brno.cz/startovacibyty.

Pětipatrový dům na Podnásepní město opravovalo od loňského října. Rekonstrukce zahrnovala půdní vestavbu a vybudování výtahu, ve dvoře pak vysázení zeleně a umístění posezení. Celá investice vyšla na 63 milionů korun s DPH, z toho dotace z IROP na sociální byty činí 12 milionů korun.

Foto: MMB

