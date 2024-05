Brno zpřístupní část startovacích bytů i mladým singlům

Brno, 15. května 2024 - Senioři, lidé s handicapem nebo rodiny s dětmi. To jsou typické cílové skupiny, kterým města a obce pomáhají s bydlením. V posledních letech ale roste další socioekonomicky ohrožená skupina mladých svobodných a bezdětných lidí, kteří se o náklady na bydlení nemají s kým dělit. Brno, ve kterém nájmy i prodejní ceny bytů atakují cenovou hladinu hlavního města, se rozhodlo těmto lidem vyjít vstříc a pomoci jim se tady usadit. Budou si moci zažádat o menší startovací byty a zůstat v nich až do 40 let.

„Brno nabízí mladým lidem spoustu možností, od pestrých a perspektivních pracovních příležitostí po bohaté volnočasové vyžití. Přesto se nám ale spousta mladých lidí posouvá za hranice Brna, protože si bydlení tady nemůžou dovolit. Tento trend chceme zvrátit a už léta je podporujeme formou startovacího bydlení. Je ale načase si uvědomit, že dnešní generace dvacátníků a třicátníků není zdaleka tvořena jen páry a rodinami, ale že se v ní silně formuje skupina singles. Není důvod, proč by město mělo o tuto ekonomicky silnou skupinu přicházet. Myslím, že dnešní rozhodnutí zastupitelstva je v kontextu České republiky průkopnické a že ukazuje, že město myslí na mladé lidi a chápe jejich potřeby,“ uvedla náměstkyně pro bydlení Karin Podivinská.

Startovací byty dosud sloužily výhradně pro bydlení párů nebo rodin s dětmi. Aktuálně jich je v městském bytovém fondu 171 (což představuje podíl asi 0,6 % ze všech obecních bytů). Jednotlivci budou moci žádat jen o menší byty s podlahovou plochou do 40 m2. Stejně jako u žadatelů-párů i zde je určeno příjmové rozmezí, které musí jedinec splňovat: jeho čistý měsíční příjem nesmí překračovat průměrnou hrubou mzdu a zároveň nesmí být nižší než její polovina. Ze žadatelů a žadatelek, kteří splní podmínky, se bude následně losovat. Nová nájemní smlouva se bude uzavírat na tři roky s možností opakovaného dvouletého prodloužení, a to až do dovršení 40 let nájemce/nájemkyně.

Mění se i politika sociálních bytů

Dosud město rozlišovalo mezi dvěma kategoriemi sociálních bytů – s komplexní sociální podporou a bez této podpory. Status sociálního bytu bez komplexní sociální podpory dnešním rozhodnutím zastupitelstva v podstatě zaniká. Nyní ho využívá 75 nájemců (z celkových 297).

„U těchto lidí bylo při uzavírání nájemních smluv vyhodnoceno, že nepotřebují sociální podporu. Při prodlužování smluv budeme proto status jejich bytu měnit ze sociálního na běžný obecní. Do budoucna to máme takto v úmyslu i u bytů se sociální podporou – jakmile se nájemce stabilizuje a nebude nadále potřebovat sociální podporu, umožníme mu v bytě setrvat jako v běžném obecním bytě. Zároveň se zavazujeme, že počet sociálních bytů s komplexní sociální podporou tímto způsobem neklesne pod 200. Status sociálního bytu je udělován v celoměstském zájmu běžným obecním bytům v rámci různých projektů, do kterých město vstupuje, jako je například Critical Time Intervention. Zároveň jsou sociální byty zamýšlenou součástí plánů na rekonstrukce nebo výstavby bytových domů,“ doplnila Karin Podivinská.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage