Brno vytváří během koronavirové pandemie i zázemí pro lidi bez domova

Brno, 5. dubna 2020 – Mít si kde umýt ruce a provést další hygienu, vyměnit si roušku nebo dostat jídlo. Běžné každodenní úkony jsou pro lidi bez domova dostupné mnohem hůře. Město se proto snaží vytvořit zázemí, ve kterém tito lidé najdou základní zdravotní a sociální péči a budou tu moci trávit čas namísto neomezeného pohybu po městě. Kromě řady denních center a výdejen jídel také připravuje prostory pro ty, kdo budou muset do karantény.

„S lidmi bez domova se z úrovně města pracuje kontinuálně. Od počátku je pracovníci našeho odboru sociální péče i neziskových organizací aktivně kontaktují a informují je nejen o místech, kde se mohou vyspat, osprchovat se, vyměnit si oblečení nebo dostat jídlo, ale v tuto chvíli také o doporučeném chování v souvislosti s koronavirem. Rozdávají jim i roušky. S ochranou pomáhají také naši strážníci, kteří rovněž distribuují roušky ušité dobrovolníky. Na opatřeních, která jsme dnes oficiálně schválili, pracujeme intenzivně už několik uplynulých dní. Doplňují činnost denních stacionářů a nocleháren, z nichž některé v souvislosti s nákazou omezily svoji činnost,“ přiblížila primátorka Markéta Vaňková a připomněla i projekt opětovného použití roušek. Lidé mohou do Krizového střediska v Masné ulici kdykoli během dne odevzdávat do kontejneru obnošené roušky, které se následně vyperou a dezinfikují, aby mohly sloužit rizikovým klientům.

Dočasná denní centra vzniknou podle dnešního rozhodnutí radních na Vlhké, v areálu střelnice u Anthroposu a v bývalých židenických kasárnách. „Lidí bez domova je nyní v Brně kolem 500. Část z nich využívá azylové domy, ubytovny nebo bydlí v provizoriích typu zahradní chatky. Akutně je tedy potřeba postarat se asi o 150 lidí. Vytipovali jsme více lokalit, aby nedošlo ke koncentraci těchto osob na jednom místě: jedna lokalita proto bude mít kapacitu maximálně 50 osob,“ dodal náměstek pro sociální oblast Robert Kerndl.

Rada schválila, že na Vlhké, kde se lidé bez domova přirozeně shromažďují už nyní, vybuduje mobilní denní centrum. Jeho fungování omezila koncem letošního roku. „Nyní se tu lidé na veřejných prostranstvích sdružují zcela nekoordinovaně bez jakékoliv hygienické, sociální či zdravotnické podpory. Ve spolupráci s Odborem sociální péče Magistrátu města Brna a neziskovými organizacemi, které se věnují terénní práci, jsme schopni jim zajistit pravidelné měření teploty a kontroly jejich zdravotního stavu, základní hygienu a sociální zázemí, stravování a alespoň elementární náplň jejich dne tak, aby se zdržovali v těchto centrech a nebyli potenciálním zdrojem nákazy pro ostatní,“ zdůvodnil Robert Kerndl.

Dočasný status bude mít také denní centrum u Anthroposu. Zhruba do týdne by tu město chtělo vybudovat „stanové městečko“. O zapůjčení velkokapacitních stanů už požádalo armádu. Zároveň dnes radní schválili, aby společnost TOI TOI vybavila areál sprchovým kontejnerem s pěti sprchami a kontejnerem s oddělenými toaletami pro muže a ženy a aby tu umístila rezervoár na splaškovou vodu a zajišťovala její odvoz. Vzhledem k povaze denního centra bude sloužit maximálně do 15. července.

V židenických kasárnách budou pro lidi bez domova sloužit dva objekty. První, vlastněný Policií ČR, se dovybaví pro potřeby denního centra. Jde o kuchyni s jídelnou a dalším prostorným sálem. Druhý objekt, v majetku města, už prochází drobnými stavebními úpravami a vznikne v něm lůžková část pro lidi v karanténě. Prostory by tak doplnily kapacitu, kterou momentálně poskytuje ubytovna na Železniční: ta pro lůžkovou karanténu pojme 10 osob.

Dočasná výdejna jídla funguje ode dneška na dolním nádraží. Zatím nahrazuje absentující denní centra. Lokalita je v docházkové vzdálenosti od centra, kde je větší koncentrace lidí bez domova. Aby se pro jídlo dostali, nebudou muset využívat MHD. Zároveň je dolní nádraží aktuálně využíváno cestujícími jen minimálně, proto bylo území vybráno jako vhodné pro operativní zařízení výdeje jídel. Nově přibyly prostory bývalé vrátnice v káznici na Cejlu, kde bude informační a výdejové centrum pro lidi bez domova. Dostanou zde například roušky, zdravotnický materiál atd.

„Situaci budeme samozřejmě bedlivě sledovat a reagovat na ni. Jsme schopni například navýšit možnost noclehů v denních centrech, pokud by přestaly stačit kapacity nocleháren. Stejně tak se budou operativně kapacity upravovat v případě potřeby umístit větší množství lidí bez domova do karantény,“ uzavřela Markéta Vaňková.