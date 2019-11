Křenová projde rekonstrukcí, má být přívětivá i pro cyklisty

Brno, 16. listopadu 2019 – Brněnští radní schválili investiční záměr na rekonstrukci ulice Křenové. Tam se momentálně připravuje oprava tramvajových kolejí, možný je i zásah do dalších inženýrských sítí. Aby plánovaná rekonstrukce tramvajové tratě neznemožnila budoucí přestavbu ulice a například začlenění cyklistické dopravy či parkování, bylo nutné zaktualizovat využití uličního prostoru.

Rekonstrukce se bude týkat úseku od křižovatky s ulicí Špitálka po most přes řeku Svitavu. V roce 2017 se rekonstruovaly zastávky a tramvajová trať od křížení s Kolištěm po křížení se Špitálkou. Na to by nyní měla navázat oprava tramvajové trati ve zbývající části ulice.

„Členění prostoru vychází z už opraveného úseku a také zpracovaného projektu na rekonstrukci trati v Křenové. Chceme při plánování budoucí podoby ulice zohlednit jak nynější šířku silnicekomunikace, tak legalizaci parkování, bezbariérové řešení zastávek nebo vedení cyklistické trasy. Technické řešení bude upřesněno v projektové dokumentaci, kterou zatím nemáme,“ vysvětlil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Příprava veškeré dokumentace a potřebných materiálů se odhaduje na 18 měsíců, realizace pak na asi půl roku. Podle předběžných odhadů by si rekonstrukce měla vyžádat investici přesahující 110 milionů korun.

Zatím se jedná o investiční záměr, termín realizace tedy není v tuto chvíli přesně známý. Jeho schválení ale umožní sladit záměry města s chystanou rekonstrukcí tramvajové trati, kterou plánuje Dopravní podnik města Brna.