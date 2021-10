Říjen ve Vaňkovce ve znamení módy: Fashion Days i přehlídky na obřích obrazovkách

Brno, 1. října 2021 - Brněnskou Galerii Vaňkovka v říjnu ovládne móda. Podzim se zde tradičně nese v duchu nových kolekcí. Na jejich prezentaci na živo se zákazníci letos mohou těšit během přehlídek na Vaňkovka Fashion Days 22. a 23. října. Nejnovější módní kousky jsou zároveň od 1. října ke zhlédnutí také na čtyřech velkých LED obrazovkách a od 4. října pak i na výstavě figurín v rotundě nákupního centra.

Od pondělí 4. října se v rotundě nejnavštěvovanějšího brněnského centra nachází statická výstava FASHION EXHIBITION. Ta sestává především z futuristických figurín, jež jsou oblečeny do nejnovějších kolekcí z prodejen nákupní galerie a odrážejí současnou světovou módu. „Ústředním motivem je pro letošek styl casual chic. Výstava bude k vidění do 17. října a po celou dobu trvání se návštěvníci centra mohou zapojit do hlasování o nejstylovější outfit. Ze všech hlasů pak vylosujeme jeden vítězný, jehož majitel od nás získá poukázku na nákup v některé z prodejen v Galerii Vaňkovka,“ uvádí marketingová manažerka centra Natálie Vrbová.

Začátkem měsíce byla v pasáži spuštěna také čtveřice obřích LED obrazovek, na nichž se ve videích procházejí modelky a modelové prezentující nejnovější módní trendy. Video přehlídky s názvem FASHION ON LED potrvají do konce října.

Pověstným zlatým hřebem tematického měsíce v Galerii Vaňkovka bude tradiční FASHION SHOW, která se uskuteční 22. a 23. října. Módní přehlídky se v oba dny odehrají vždy ve 13, 15 a 17 hodin. „V pátek si v závěru módní akce návštěvníci užijí exkluzivní módní přehlídku z dílny fashion designové značky PONER. Dvoudenní fashion show budou doprovázet taneční a akrobatická čísla doplněná o audiovizuální efekty,“ uzavírá Vrbová.