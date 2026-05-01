Studentky Mendelovy univerzity vyhrály mezinárodní soutěž v Portugalsku
Brno, 28. května 2026 - Čtveřice studentek navazujícího programu Krajinářská architektura na Zahradnické fakultě MENDELU dosáhla výjimečného úspěchu. S projektem zaměřeným na obnovu portugalského města Guimarães získala v prestižní mezinárodní soutěži LE:NOTRE International Student Competition 2025/2026 první místo. Výsledky své práce minulý týden odprezentovaly na mezinárodní odborné konferenci LE:NOTRE Landscape Forum.
Vítězný projekt studentek Kláry Bábalové, Terezie Jančálkové, Elišky Oherové a Veroniky Čaban Tomek s názvem „The River That Never Disappeared“ se zaměřuje na obnovu historicky významné čtvrti Bairro C. Ústředním motivem návrhu je řeka Costa-Couros, která je v současnosti ve velké části území zatrubněná a izolovaná od každodenního života města. Řešené území dnes čelí fyzické degradaci, sociálním problémům i environmentálním výzvám. Projekt proto propojuje ekologické, sociální a prostorové strategie v měřítku od široké krajiny až po konkrétní místa uvnitř čtvrti.
Návrh aktivuje nevyužívané plochy a proměňuje je v sady, květnaté louky, drobné zemědělské plochy, včelařské zóny a nové lesní porosty. Ústředním tématem je voda – tok Costa-Couros se stává pomyslnou páteří území. Projekt reaguje na dopady klimatické změny efektivním zadržováním vody v krajině, zpomalováním odtoku a snižováním rizika povodní. Přímo v rámci čtvrti Bairro C je řeka znovu integrována do veřejného prostoru. Návrh také upřednostňuje pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu na úkor automobilové a iniciuje vznik kvalitních veřejných prostranství navázaných na říční koridor. Opuštěné průmyslové objekty získávají nové multifunkční využití a přirozeně se zapojují do fungování čtvrti.
Nezbytným podkladem pro analytickou fázi projektu byla průzkumná cesta do Portugalska, kterou studentkám umožnila podpora Zahradnické fakulty. „Možnost navštívit řešené území přímo na místě pro nás byla klíčová. Pomohla nám pochopit nejen fyzickou strukturu místa, ale také jeho atmosféru, sociální vazby a každodenní fungování. Díky tomu jsme mohly navrhnout řešení, které reaguje na skutečné potřeby území a jeho obyvatel,“ uvádějí autorky projektu.
Soutěžní zadání vybízelo ke zkoumání možností řešení nejpalčivějších výzev současného urbanismu. Úkolem studentek bylo promyslet, jak městskou čtvrť propojit s vizí zelené infrastruktury a zajistit její odolnost vůči změnám klimatu. Řešení náročného úkolu vyžadovalo znalost a uplatnění principů integrativního městského plánování, které je dlouhodobě rozvíjeno jako jedna z klíčových součástí vzdělávání v magisterském programu Krajinářská architektura na ZF MENDELU. Vítězství ve studentské soutěži potvrdilo, že zvolený přístup ke vzdělávání přináší výsledky srovnatelné v mezinárodním kontextu.
Úspěchu studentek předcházela intenzivní spolupráce v rámci výuky Ústavu zahradní a krajinářské architektury ZF MENDELU. Soutěžnímu zadání se studentky věnovaly v Ateliéru navrhování IV (pod vedením Viktora Filipiho, Adama Laciny a Barbary Ševčíkové). Současně měli všichni studenti ročníku k dispozici experimentální prostor pro teorii a výzkum v předmětu Krajinářská architektura III. „Tento model výuky, označovaný jako Research-led Design, je založený na úzkém propojení hloubkové analytické a teoretické přípravy s ateliérovou tvorbou,“ přiblížila Barbara Ševčíková, vedoucí Ústavu zahradní a krajinářské architektury na ZF MENDELU.
Hlavní pořadatel soutěže, LE:NOTRE Institute, je organizace pod záštitou Evropské rady škol krajinářské architektury (European Council of Landscape Architecture Schools). Specifickým zaměřením LE:NOTRE Instiute je propojovat akademickou sféru s praxí a vybízet studenty z celého světa k hledání komplexních řešení pro konkrétní environmentální a společenské výzvy.
Zdroj a foto: MENDELU
