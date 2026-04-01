Brněnská T ARENA představuje maskota, jeho jméno zvolí veřejnost

Brno, 8. dubna 2026 - Nová multifunkční hala T ARENA, která se připravuje na své otevření na podzim 2026, představuje další krok v budování své identity. Arena má svého maskota – dráčka, který bude provázet návštěvníky sportovních i kulturních akcí a symbolizovat energii, emoce a společné zážitky. O jeho jménu přitom rozhodne veřejnost.

TARENA-dracek tismmb

Maskot v podobě dráčka odkazuje nejen na dynamiku a sílu, které k velkým sportovním i hudebním momentům patří, ale zároveň symbolicky navazuje na brněnské legendy. Dráček se bude postupně objevovat v komunikaci haly, na akcích i při setkáních s fanoušky.

„T ARENA bude místem velkých emocí – sportovních vítězství, koncertů světových hvězd i nezapomenutelných momentů pro tisíce návštěvníků. Maskot je přirozenou součástí identity moderních arén a věříme, že právě náš dráček si rychle získá sympatie fanoušků všech generací,“ říká Petr Kratochvíl, předseda představenstva ARENY BRNO a radní města Brna pro dopravu a správu městských účastí.

V následujících dnech arena spustí výzvu, do které se bude moci zapojit široká veřejnost. Lidé budou moci navrhovat jméno pro nového maskota prostřednictvím sociálních sítí. Z navržených jmen bude následně vybráno několik favoritů, o jejichž vítězi rozhodne veřejné hlasování.

„Chceme, aby si maskota T ARENY lidé opravdu osvojili a byl prostě jejich. Proto jsme se rozhodli zapojit veřejnost už do samotného výběru jména. Věříme, že se objeví spousta kreativních a vtipných návrhů,“ doplňuje Edita Smělíková, PR manažerka a tisková mluvčí ARENY BRNO.

Dráček bude součástí příběhu areny už v období před jejím otevřením. Fanoušci tak mohou sledovat jeho první kroky ještě dříve, než T ARENA přivítá své první návštěvníky.

Zdroj a foto: TIS MMB


