Reknihy nabízejí partnerská místa v Brně a šetří přírodu i peněženku

Brno, 24. června 2025 - Udržitelné knihkupectví Reknihy nabízí možnost předání knih k prodeji nebo vyzvednutí objednávek v partnerských místech, dvě z nich se nacházejí i v Brně. Cílem je být blíže zákazníkům a nabídnout jim ekologickou i finančně úspornou možnost doručení. Partnerská místa jsou vybírána s ohledem na sdílené hodnoty, jako je udržitelnost, podpora cirkularity a lokálních značek nebo šetrnost k životnímu prostředí.

Aktuálně mohou lidé využít 7 poboček po celém Česku, další budou přibývat. Od března, kdy Reknihy spustily pilotní provoz, si zákazníci takto vyzvedli celkem už přes tisícovku objednávek.

Namísto budování sítě vlastních poboček, které Reknihy vyhodnotily jako příliš nákladné a neekologické, zvolily udržitelnější řešení – navázaly spolupráci s již existujícími lokálními obchody sdílejícími podobné hodnoty. Tato partnerská síť umožňuje Reknihám být blíže zákazníkům po celé republice a zároveň minimalizovat ekologickou stopu spojenou s doručováním objednávek.

Celkově zájem ze strany zákazníků rychle roste – doručení na partnerské místo si během pilotního provozu vybralo 13 % všech nakupujících. Aktuálně funguje příjem a výdej knih kromě Brna také v Praze, Ostravě, Hradci Králové, Olomouci a Zlíně. Největší zájem je zatím o pobočky právě v Brně a také v Olomouci, kde už je tento systém zavedený a funguje dlouhodobě. V novějších lokalitách, jako je například Zlín, si zákazníci na tuto možnost teprve zvykají.

Výdejní místa Reknih vznikají ve spolupráci s obchody, které se dlouhodobě věnují udržitelnosti, lokální výrobě a snižování odpadu. Jde často o bezobalové prodejny nebo obchody s lokálními značkami. Spolupráce je tak výhodná pro obě strany – lokální obchod navštíví i lidé, kteří by jej třeba jinak minuli.

„S Reknihami společně sdílíme myšlenku udržitelného nakupování, a proto jsme se velmi rádi pustili do spolupráce. Kromě toho, že služeb Reknih využívají naši stálí zákazníci, k nám tato synergie přivádí i zákazníky nové. Stejně tak jako nákup bez obalu i nákup knih z druhé ruky má svou ‚nadhodnotu‘. Právě to nás na vzájemné spolupráci baví a dává nám smysl,“ říká Veronika Ratajová z partnerského místa Zero Way Brno.

Doručení na partnerské místo je samozřejmě výhodné i pro zákazníky. Vyjde na 29 Kč, je to nejlevnější způsob doručení objednávky, a zároveň si lidé mohou knihy vyzvednout osobně, což je možnost, na kterou se sami často ptali. Pro řadu zákazníků jde zároveň o příjemnější způsob doručení – místo anonymní zásilky si přijdou pro knihu na místo s přátelským a osobním přístupem.

Z pohledu logistiky přináší tento systém i znatelné ekologické úspory. “Objednávky jsou třikrát týdně baleny hromadně do jedné recyklované krabice, čímž se šetří až pětinásobek obalového materiálu oproti běžnému individuálnímu balení. Tím, že se objednávky doručují hromadně, dochází i k efektivnějšímu využití dopravy a k úspoře emisí,” říká Martin Němeček, CEO Reknih s tím, že odhadují snížení CO₂ až o 40 % oproti běžné zásilkové logistice.

Do konce roku vzniknou partnerské pobočky také v krajských a dalších větších městech, jako je Plzeň, Liberec nebo České Budějovice. Dlouhodobě Reknihy směřují k tomu, aby své partnerské místo měly v každém regionu.

Zdroj a foto: Reknihy