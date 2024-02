V Bohunicích zavedou rezidentní parkování, většina občanů byla překvapivě pro

Brno, 27. února 2024 - V pondělí 19. února proběhla na radnici MČ Brno-Bohunice veřejná beseda s občany na téma zavedení rezidentního parkování v Bohunicích. Občané do posledního místa zaplnili jednací sál radnice. Na besedě jim byl projekt představen se svými klady i zápory. Ke konci jednání dal starosta Bohunic Antonín Crha (KDU-ČSL) návrh na orientační hlasování. 10 přítomných bylo proti zavedení, zbytek se zavedením souhlasil.

„Překvapivá byla skutečnost, že podstatná část přítomných se vyjádřila kladně k zavedení celodenní regulace, tedy zóny B nikoliv pouze noční regulace zóny C. To je dáno faktem, že zejména v oblastech kolem zastávek MHD zejména tramvaje, odstavují celodenně svá auta lidé dojíždějící do Brna za prací, případně do bohunické nemocnice,“ uvedl starosta Crha.

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice na svém středečním zasedání dne 21. února schválilo jednomyslně žádost na vedení města Brna o připojení Bohunic do systému rezidentního parkování.

„Jako podklad pro jednání zastupitelstva jsem zpracoval analýzu počtu nelegálních parkovacích míst. Došel jsem k číslu 550. Z toho přibližně 400 parkovacích míst se instalací vhodného dopravního značení podaří legalizovat. Zbytek, kolem 150 nelegálních parkovacích míst je předpokládaná ztráta zavedením rezidentního parkování. Toto poměrně příznivé číslo představující cca 3 % všech parkovacích míst, obvykle je to kolem 10 %, je dáno skutečností, že naše městská část už od roku 2014 průběžně mění dopravní značení na jednotlivých ulicích. A tak část území Bohunic je z hlediska dopravního značení na zavedení rezidentního parkování připravena,“ informoval Crha.

Foto: Ingimage