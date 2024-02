Valentýn v Brně? Třeba s hlavou v oblacích a hráškem místo růží

Brno, 13. února 2024 - Ať již holdujete svátku zamilovaných nebo ne, TIC BRNO pro vás připravil na 14. února několik aktivit, které si užijete se svojí drahou polovičkou, ale i s maminkou, s kamarády nebo třeba sami. Je jen na vás, komu tento den projevíte CITy. Zváni jste na věž, do podzemí, na film i na procházku – na tu ale jen, pokud jste single!

TIC BRNO se letos rozhodl neslavit Valentýna, ale city. Proč? Řekněte si TIC pozpátku a přijďte projevit své CITy! Legendami opředená věž Staré radnice je atraktivní sama o sobě a na Valentýna na ní navíc bude hrát vynikající francouzský kytarista Alexandre Glize. Užít Brno z nadhledu si tady můžete, ať má vaše láska jakoukoli podobu. Otevře se vám pohled do všech světových stran a slavit city s hlavou v oblacích má styl! Vrcholu s TICem dosáhnete po zdolání 173 schodů a fotograf vám nahoře na památku udělá fotku.

Nejste-li fanouškem stoupání, můžete na Valentýna sestoupit do podzemí, nebo „si dát“ věž i podzemí a překonat tím převýšení 71 metrů. Až 8 metrů pod dlažbou Zelného trhu vás totiž provedou průvodci v dobových kostýmech a dostanete se do období středověku, kdy se místo ledniček používaly sklepy. Uvidíte třeba alchymistickou laboratoř nebo repliky městského pranýře a klece bláznů a na závěr prohlídky budou připraveny růže.

Do třetice jste tento den zváni do Kina CIT na Radnickou 4, které hned dvakrát dává nestárnoucí film Casablanca oceněný třemi Oscary, a s lístkem do kina dostanete na Valentýna dokonce i slevu na věž! A že jste single a na věž, do podzemí či na film se vám samotné či samotnému nechce? Pojďte na procházku pro singles po Černých Polích, na které sami nebudete.

Hledáte-li na Valentýna originální dárek, zavítejte do e-shopu nebo infocenter TIC BRNO. Zakoupit můžete třeba tričko se srdcem od známého neznámého streetartisty TIMA nebo sadbu z kontrolovaného organického zemědělství pro pěstování klíčků hrachu, která je součástí kolekce Mendel, a darovat ji místo růží. A mnoho dalšího z Brna nebo s brněnskou tématikou je v nabídce pro ty, kteří Brno milují.

Romantická věž

Věž Staré radnice

Radnická 8

středa 14. 2. 2024 16.00-21.00

Vstupné: 180 Kč za osobu / se vstupenkou na Casablancu 150 Kč

Historický labyrint

Labyrint pod Zelným trhem

Zelný trh 21

středa 14. 2. 2024 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Vstupné: 200 Kč za osobu

Nestárnoucí CIT

Kino CIT – film Casablanca

Radnická 4

středa 14. 2. 2024 18.04 a 20.34

150 Kč / 75 Kč / osoba

Vstupné: 140 Kč za osobu

Procházka pro singles

Průvodkyně: Kristýna Burianová

středa 14. 2. 2024 16.00-17.30

sraz: Schodová, zastávka MHD

150 Kč / 75 Kč / za osobu

Zdroj a foto: TIC BRNO/Michal Růžička