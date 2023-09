TIC BRNO opět láká na autentické podzimní prohlídky města s průvodci

Brno, 12. září 2023 - Babí léto i podzim stále přejí procházkám na čerstvém vzduchu. Poznávejte s průvodci TIC BRNO známé i neznámé příběhy, osudy lidí i budov. S Autentickými prohlídkami města můžete také oslavit významné dny nebo si jít zaběhat a spojit tak příjemné s užitečným. V podzimní sérii vás čeká 21 témat.

„Do podzimních témat Autentických prohlídek jsme tentokrát zařadili více procházek zaměřených na propojení města a přírody. Projdete se po břehu Staré Ponávky s botanickým výkladem nebo strávíte s celou rodinou odpoledne mezi stromy. Seznámíte se také s neživou přírodou v centru a v okolí brněnské přehrady, a to při plavbě na parníku,” vybírá z témat Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO. Naopak podzimní vzpomínce na zesnulé se bude věnovat procházka po Ústředním hřbitově nebo hřbitově v Židenicích, chybět nebude ale ani kapka černého humoru na vycházce Smrt a rozklad v Brně.

K připomínce Dušiček směřoval při tvorbě fotografie, již tradičně doprovázející cyklus Autentických prohlídek, také brněnský fotograf Roman Franc. „Dušičky jsou pro mě symbolem podzimu. Jako děcko jsem si představoval bytosti v bílém, které chodí po hřbitově a starají se o místa posledního odpočinku. Tak jsem to propojil a oslovil dobrovolníky, kteří ve svém volném čase čistí zapomenuté náhrobky na Ústředním hřbitově. Jsou naaranžovaní jako ty dušičky, kouzelné bytosti či strašidla, kolem náhrobku. Poslední část fotky, bez které by to ale nebylo ono, byla hrou náhody – pán, který šel zrovna ze smutečního obřadu, a já jej přemluvil, ať se s námi vyfotí. Poznáte ho? Fotografie je připomínkou naší brněnsko-německé historie, ale i poděkováním dobrovolníkům všech podobných úžasných projektů,” říká o fotografii její autor.

V dalších tématech nebudou chybět ani běžecké trasy, takže pokud jste ještě nezačali běhat, teď máte ten nejlepší důvod! Svátek 28. října oslavíme hned dvěma procházkami s tematikou První republiky. Na vycházce Neon – onyx – káva si připomeneme avantgardu i funkcionalismus meziválečného období, na trasu Byl život za první republiky jako z filmů pro pamětníky doporučujeme vyrazit i s dětmi, aby se dozvěděly, jak se v té době žilo. Podzimní cyklus uzavřeme 16. listopadu trasou připomínající události Sametové revoluce v Brně.

Kompletní seznam autentických prohlídek najdete na: autenticke-prohlidky-brno.cz. Zakoupíte tam i vstupenky nebo si pro ně přijďte osobně do infocenter na Radnické 8 a Panenské 1.