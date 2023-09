Víkendový Festival vědy a techniky láká na kosmonauty i elektronové mikroskopy

Brno, 8. září 2023 - Elektronové mikroskopy. Mendel. Kaplanova turbína. Gödel. Raketový dispenzer. Co mají společného? Přece Brno! Jihomoravská metropole je totiž plná vědy a techniky a my vám ukážeme, že to rozhodně není nuda. Nechte se vtáhnout do tohoto nadmíru atraktivního světa od pátku 8. září do neděle 10. září. Vstup zdarma, zve Hvězdárna a planetárium Brno.

„Věda a technika je důležitou součástí našeho života a je třeba ji přibližovat dětem a mládeži už od útlého věku. Na letošním Festivalu vědy a techniky čeká Brňany i mimobrněnské návštěvníky až 70 zastavení, kde mohou poznávat novinky z vědecko-technického světa, tvořit, soutěžit a bavit se. Díky podpoře města se tato akce opět uskuteční v pavilonu A brněnských veletrhů s odpovídajícím vybavením i technickým zajištěním. Věřím, že o událost bude velký zájem a že se i díky naší podpoře podaří i nadále přinášet radost a poznání návštěvníkům všech věkových kategorií," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Ať už světem hýbou jakékoliv události, naši vědci den za dnem neúnavně pokračují ve svém bádání. A po roce se s námi chtějí opět podělit o výsledky práce – zábavně, s lehkostí a občas i špetkou tajemna. Festival vědy a techniky také letos najdete v krásných prostorách pavilonu A1 brněnského výstaviště. Ten se na tři dny promění kotel, ve kterém můžete z vroucí polévky vědy a techniky ochutnat rekordní počet populárně-vzdělávacích institucí. Ostatně, podobnou sešlost v loňském roce navštívilo kolem 10 tisíc kosmoplavců.

Chcete si postavit vlastní raketu nebo pozorovat atmosféru Slunce? Není výzkumníkům v Antarktidě moc zima? Jak pomůže elektronový mikroskop při odhalení pachatele? A jak se váží znečistěný vzduch? Doslova hlava kolem vám půjde z Divadla vědy!

A až toho na vás bude moc, můžete se odreagovat třeba v nafukovacím planetáriu nebo si pořídit selfíčko s kosmonautem, které z vás zase udělá hvězdu dne. Simulátor formule 1, poznávání bylinek i ptačích hlasů, ale taky třeba kyberbezpečnost – to je jen malý výčet aktivit, které na vás čekají. Mladší ročníky se jistě vrhnou na lego roboty v akci a virtuální realitu. No a ti úplně nejmladší ocení hasičskou techniku nebo možnost vytvořit si něco ze dřeva.

K návštěvě tohoto vědecko-technického fesťáku nepotřebujete nic jiného než touhu poznávat nové věci. Pak už se stačí zastavit od pátku 8. září do neděle 10. září 2023 na vystecu. Garantujeme, že hodina vám na to stačit nebude. Na své si tu totiž přijdou skutečně všichni: malí i velcí, rodiče i prarodiče, holky i kluci, pozemšťané i mimozemšťani. Pro nejzvídavější objevitele navíc chystáme soutěže o ceny. Vše pod taktovkou Hvězdárny a planetária Brno, za výrazné podpory města Brna a Jihomoravského kraje. Vaše cesta může začít na festivalvedyatechniky.cz

Zdroj: TIS MMB